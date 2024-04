O próximo censo dos Estados Unidos e os formulários do governo federal combinam, em uma pergunta, a raça e a origem étnica dos hispânicos e latinos, além de incluírem novas categorias para as populações oriundas do Oriente Médio e do Norte da África, informaram as autoridades.

As mudanças, as primeiras em quase três décadas, foram anunciadas pelo Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) e publicadas nesta sexta-feira (29) no Registro Federal.

"Estas normas atualizadas vão ajudar a criar dados federais mais úteis, precisos e atualizados sobre raça e etnia", declarou, em comunicado, a responsável de estatísticas dos Estados Unidos, Karin Orvis.

"Estas revisões vão melhorar nossa capacidade para comparar a informação e os dados entre as agências federais, e também para compreender até que ponto os programas federais beneficiam um Estados Unidos diverso", acrescentou Orvis.

Foram introduzidas mudanças para a comunidade latina.

Até agora, eles eram questionados primeiro se eram hispânicos ou latinos, e depois solicitava-se a identificação por raça. Agora, há uma única pergunta para que identifiquem sua etnia e raça, por exemplo se são brancos, negros ou indígenas.

O novo formulário enumera diversas categorias para a pergunta: "Qual é sua raça e/ou etnia?"

As respostas são: indígena americano ou nativo do Alaska, asiático, negro ou afro-americano, hispânico ou latino, do Oriente Médio ou norte-africano, nativo de Havaí ou das ilhas do Pacífico e branco.

No formulário anterior, as pessoas oriundas do Oriente Médio ou do Norte da África não tinham uma categoria e se classificavam como "brancos".

Os Estados Unidos realizam um censo populacional a cada 10 anos. As informações resultantes são usadas para diversos fins, entre eles a delimitação dos distritos eleitorais. O próximo está previsto para 2030.

cl/bbk/erl/mel/rpr/mvv