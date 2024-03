Paris-2024 está revelando pouco a pouco seus segredos: o local onde a pira olímpica ficará instalada durante os Jogos (26 de julho a 11 de agosto) será nos Jardins das Tulherias, entre o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia, informaram fontes próximas às negociações nesta quarta-feira (27).

O ponto da instalação, que alguns pensavam que seria na Torre Eiffel e suas imediações, foi escolhido "há várias semanas" pelo comitê organizador (COJO) e a Prefeitura de Paris, indicou a fonte.

Batizado como 'Projeto Ariane', este local não foi inicialmente escolhido pelos organizadores e a prefeitura, que tinham pensado no pátio onde fica a icônica Pirâmide do Louvre.

"Mas esse lugar é mais complicado para o acesso do público. A escolha das Tulherias prevaleceu por sua facilidade de acesso para o público", revelou a mesma fonte.

- "Muitos rumores" -

Mais especificamente, o local escolhido fica na altura do grande lago circular dos Jardins das Tulherias, próximo da entrada leste, em frente à Pirâmide do Louvre.

O mesmo não fica longe da Praça da Concórdia, que receberá as provas de BMX freestyle, breaking, skate e basquete 3x3.

Contactado pela AFP, o COJO não confirmou nem negou a informação, que já tinha sido publicada pelo jornal L'Équipe há uma semana. O secretário de Esportes da Prefeitura de Paris, Pierre Rabadan, também perguntado pela AFP, não quis "fazer comentários".

"Houve muitos rumores sobre o a escolha do local", explicou o COJO. "O que podemos dizer é que, no espírito dos Jogos, queríamos que a chama ficasse no coração de Paris, pelo simbolismo e para que todos possam vê-la. É o mesmo espírito dos Jogos de Paris-2014 e de nossa cerimônia de abertura, abertos a todos e abertos à cidade".

A pira ficará, portanto, no centro de Paris, a um quilômetro da Prefeitura, entre a Praça Vendôme e o Museu de Orsay.

"É uma área que permite uma circulação ótima. Haverá forças de segurança 24 horas por dia para proteger a chama e o público poderá vê-la graças aos degraus elevados nas laterais dos Jardins", disse a fonte.

O Museu do Louvre terá grande protagonismo durante os Jogos, já que lá haverá um jantar de gala servido pelo famoso chef Alain Ducasse, para o qual serão convidados cerca de 100 chefes de Estado e personalidades na véspera da cerimônia de abertura.

- Rumo a Paris -

Por enquanto, não se sabe se a pira cerá acesa nas Tulherias pelo último nome do revezamento da tocha olímpica ou se o fogo vai para uma pira temporária durante a cerimônia de abertura.

Em edições anteriores dos Jogos, como no Rio (2016) e em Tóquio (2021), a pira foi acesa no estádio olímpico para depois ser levada a outros pontos dessas cidades.

O revezamento da tocha, que será acesa no dia 16 de abril em Olímpia (Grécia), começará em Marselha em 8 de maio, depois de uma viagem de mais de dez dias em um veleiro entre Atenas e essa cidade francesa.

Em mais de dois meses e meio, a chama passará por mais de 400 cidades até chegar a seu destino final em Paris, no dia 26 de julho.

O nome da última pessoa do revezamento é um dos segredos ainda não revelados pela organização dos Jogos.

