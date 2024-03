O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino não aparece em uma gravação abraçando um dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL). Publicações que somam mais de 5 mil interações nas redes sociais compartilham o vídeo com essa alegação após a Polícia Federal deflagrar uma operação que prendeu três pessoas apontadas como autoras intelectuais do crime: os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas quem está ao lado de Dino nas imagens é Carlos Brandão (PSB), atual governador do Maranhão.

“UM DOS MANDANTE DA MARIELLE CHIQUINHO BRAZAO,DANCANDO COM FLAVIO DINO E FAZENDO O L DE LULA LADRÃO”, diz uma das publicações que compartilham a gravação noFacebook.

Algumas mensagens não mencionam diretamente Chiquinho Brazão, mas indicam que a pessoa com Dino seria um dos irmãos Brazão, em posts noFacebook, noXe noTikTok.

No vídeo, Flávio Dino usa uma camiseta com o nome de Lula enquanto abraça um homem que veste uma camiseta com o número 13, em referência à sigla do Partido dos Trabalhadores (PT). Nas imagens, ambos comemoram e fazem o símbolo“L”com as mãos, uma marca utilizada por Lula na campanha presidencial.

A gravação, que já circulou anteriormente com alegação semelhante e foiverificadapela AFP, voltou a ser compartilhada um dia após a operação Murder Inc., deflagrada pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em 24 de março de 2024. A ação resultouna prisãode três suspeitos de serem os mandantesdo assassinatoda vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018.

No relatóriofinal dainvestigação, é apontado que Domingos Brazão, ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e o seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (ex-União Brasil), idealizaram a morte de Marielle e foram os mandantes do crime. O delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é suspeito de ter planejado as ações e atrapalhado as investigações.

Em 24 de março, os três foram alvo de mandados de prisão preventiva pelo ministro-relator do caso no STF, Alexandre de Moraes, eencaminhadospara o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Na manhã de 25 de março, o STF mantevepor unanimidadea prisão dos três suspeitos de participação no crime.

De acordo com a Polícia Federal, o crime teria sidomotivadopela atuação política de Marielle contra um projeto de regularização fundiária em áreas controladas por milícias na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O relatório da PFapontaque a vereadora defendia que as terras fossem destinadas à moradia popular, enquanto os irmãos Brazão pretendiam empreender negócios na região.

Porém, a pessoa que aparece com Flávio Dino na gravação não é um dos irmãos Brazão.

Vídeo de Dino com o governador do Maranhão

O vídeo compartilhado nas redes possui a marca d’água da rede social Kwai e o nome do usuário “@Seducarlos”.

Uma busca no perfil desse usuário na rede social permitiu chegar aovídeo original, publicado em 1º de novembro de 2022 com a mensagem sobreposta:“No Maranhão durante apuração dos votos”.

Um dia antes, em 31 de outubro, Flávio Dino haviapublicadouma fotografia em seu perfil no Instagram usando a mesma camisa vista no vídeo viral, com a legenda:“Será que fiquei feliz quando viramos a apuração e vencemos?”.

Uma publicação compartilhada por Fla?vio Dino (@flaviodino)

Em30 de outubro, foi realizado o segundo turno das eleições presidenciais de 2022, que resultouna vitóriade Lula (PT) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Uma pesquisa no Google com a frase“Dino comemora eleição de Lula”levou auma matériacom uma fotografia de Dino com a mesma camiseta e ao lado do homem visto na sequência viral. O título informa: “Dino, Brandão e Camarão comemoram votação de Lula no Maranhão”.

Brandão é o sobrenome deCarlos Brandão(PSB), atual governador do Maranhão. É ele quem abraça Dino no vídeo em questão.

Em 30 de dezembro de 2022, Brandão tambémpublicoufotos da ocasião em que comemorou a vitória de Lula com Dino.

Neste dia comemorávamos a vitória do presidente

@LulaOficial

, em especial, a vitória da democracia, que se consolidará no dia 1º de janeiro. O povo espera, de todos nós que saímos vitoriosos, resultados. Devemos seguir juntos em busca do melhor para o Maranhão e para o Brasil.

pic.twitter.com/nwSJYUE3vv

— Carlos Brandão (@carlosbrandaoma)

December 30, 2022

O AFP Checamosverificouem 2023 publicações que utilizaram o mesmo vídeo para embasar outra alegação falsa.

Conteúdo semelhante foi verificado peloComprova, Estadão VerificaeAos Fatos.

Referências

Vídeo original publicado no Kwai

Publicação de Flávio Dino após a vitória de Lula em 2022

Matéria com a imagem de Dino e Brandão após a vitória de Lula

Publicação de Carlos Brandão após a vitória de Lula

Relatório final da Polícia Federal sobre o caso Marielle Franco