Um avião privado vinculado ao rapper americano Sean "Diddy" Combs pousou na noite de segunda-feira na ilha caribenha de Antígua vindo da Califórnia, horas depois de operações federais massivas terem vasculhado duas de suas propriedades nos Estados Unidos.

O músico e produtor, de 54 anos, não estava a bordo do Gulfstream V, batizado de LoveAir.

A imprensa americana divulgou imagens da aeronave em uma pista da ilha caribenha pertencente a Antígua e Barbuda.

As luxuosas mansões de Combs em Los Angeles e Miami foram vasculhadas em operações maciças do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) na segunda-feira, ao mesmo tempo em que o rapper foi interceptado por agentes federais em um aeroporto da Flórida, de acordo com fontes.

O HSI confirmou à AFP a execução das buscas por meio de um comunicado, mas não detalhou o motivo da investigação.

Combs é alvo de várias ações na esfera civil que o caracterizam como um predador sexual violento, que usava álcool e drogas para submeter suas vítimas.

No ano passado, sua ex-namorada Casandra Ventura, que sua gravadora Bad Boy contratou com o nome artístico Cassie, o acusou de forçá-la a ter relações sexuais com vários homens durante anos em diferentes cidades americanas, algo que nos Estados Unidos pode ser considerado tráfico sexual.

O HSI tem entre suas responsabilidades investigar o tráfico de pessoas, entre outros crimes federais. O departamento não tem comentado as buscas.

Na segunda-feira, imagens aéreas da mídia americana mostraram o enorme desdobramento com dezenas de agentes fortemente armados invadindo as suntuosas mansões de Hollywood e da Flórida.

Seus filhos, Justin e King, estavam na propriedade de Hollywood no momento da operação, de acordo com o portal de entretenimento TMZ, que informou também que os jovens voltaram à residência à noite para empacotar algumas pertences e sair.

Combs negou as acusações.

Conhecido como Puff Daddy ou Diddy, o rapper fundou a gravadora Bad Boy em 1993 e foi uma figura importante na comercialização do hip-hop nas décadas seguintes. Entre seus protegidos estão o falecido Notorious B.I.G. e Mary J. Blige.

