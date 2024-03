Israel bombardeou edifícios e bases do Hezbollah no leste do Líbano nesta terça-feira (26), em um dos ataques mais intensos em quase seis meses, informaram a mídia estatal e uma fonte de segurança.

Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI) oficial, "um drone israelense" atacou uma localidade perto da cidade de Baalbeck, na planície de Beka, no início da tarde.

Um correspondente da AFP viu um prédio pertencente ao Hezbollah pró-iraniano em chamas e duas pessoas sendo retiradas por socorristas.

Pouco antes, um bombardeio israelense atingiu a região de Hermel, a quase 130 quilômetros da fronteira com Israel.

O Exército israelense declarou em um comunicado que "atacou uma pista de pouso e várias estruturas militares em um complexo pertencente à unidade aérea do Hezbollah" naquela região.

O Hezbollah usou com frequência drones nos seus ataques contra Israel a partir do Líbano para apoiar o seu aliado Hamas.

A ANI informou "um bombardeio israelense na zona de Wadi Faara", perto da cidade de Hermel, onde explosões foram ouvidas.

Uma fonte de segurança confirmou à AFP ataques em uma zona árida e desabitada, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com a Síria.

As Forças Armadas libanesas e o Hezbollah bloquearam o acesso à área, segundo um correspondente da AFP.

O governador da região, Bachir Khodr, afirmou na rede social X que não "foi informado de nenhuma vítima".

str/at/cn/mab/mb/aa