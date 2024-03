Um oitavo suspeito do ataque a uma casa de shows nos arredores de Moscou foi colocado em prisão preventiva nesta terça-feira (26), segundo o serviço de imprensa do tribunal da capital russa.

"Um tribunal de Moscou ordenou a detenção de outro participante no ataque terrorista contra o Crocus City Hal", no qual pelo menos 139 pessoas morreram na sexta-feira, anunciaram as autoridades judiciais, sem detalhar as acusações contra ele.

O grupo Estado Islâmico (EI), que a Rússia combate na Síria e que atua no Cáucaso russo, assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades afirmam que após o ataque os supostos assassinos tentavam chegar ao território ucraniano.

Os quatro supostos agressores já se encontram em prisão preventiva desde sábado e poderão ser condenados à prisão perpétua.

Pelo menos um deles é do Tadjiquistão, país da Ásia Central.

Outros três suspeitos foram presos na segunda-feira. Segundo a agência de notícias Ria Novosti, trata-se de um pai e dois dos seus filhos; um deles nascido no Tadjiquistão, tem nacionalidade russa.

Segundo as autoridades, o oitavo suspeito detido é do Quirguistão, um país da Ásia Central vizinho do Tadjiquistão. Segundo a agência de notícias Interfax, ele tem 31 anos e nacionalidade russa. Na audiência, ele afirmou não conhecer os supostos mandantes do ataque nem ter conhecimento do projeto, segundo a Interfax.

O homem alegou que "precisava de um inquilino" porque tinha um apartamento para alugar.

O ataque à casa de shows Crocus City Hall é o pior na Rússia em 20 anos e o mais mortal reivindicado pelo EI em solo europeu.

