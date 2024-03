A Itália venceu neste domingo (24) o Equador por 2 a 0, em amistoso disputado nos Estados Unuidos, a três meses da Eurocopa e da Copa América.

Lorenzo Pellegrini abriu o placar na Red Bull Arena, em Harrison (Nova Jersey), logo aos 3 minutos. Quando o Equador dominava o jogo, o segundo da Itália veio com um toque por cobertura de Nicolo Barella já nos acréscimos (90'+4).

Com este resultado, a Itália chegou a duas vitórias consecutivas em amistosos, depois de também ter derrotado a Venezuela, por 2 a 1.

O primeiro gol italiano veio em um lance de bola parada. Uma cobrança de falta de Federico Dimarco explodiu na barreira e Pellegrini recuperou a bola para mandar para a rede do gol defendido por Javier Burrai, que estreou neste domingo com a camisa de 'La Tricolor'. Ele aproveitou uma brecha que se formou na barreira equatoriana para marcar.

O gol da Itália foi um balde de água fria para o Equador, cuja defesa demorou a se consolidar em campo. Um primeiro tempo acirrado dificultou a tarefa dos equatorianos de explorar suas qualidades físicas e beneficiou os italianos, comandados pelo técnico Luciano Spalletti.

Após voltar dos vestiários, a seleção sul-americana comandada pelo técnico espanhol Félix Sánchez assumiu o controle da partida e armou dois ataques perigosos.

Porém, nos últimos instantes dos acréscimos, dois jogadores italianos roubaram a bola de Moisés Caicedo. Foi então que apareceu Barella que tocou por cobertura e encobriu o goleiro Javier Burrai: 2 a 0 para a Itália, placar final.

Esta foi a terceira vez na história que Equador e Itália se enfrentaram. Os amistosos são o aquecimento para a Eurocopa (que começa no dia 14 de junho e termina no dia 14 de julho), em que a 'Nazionale' vai defender seu título, e a Copa América (de 20 de junho a 14 de julho), torneio no qual o Equador tem um fraco retrospecto e vai encarar a difícil missão de lutar por uma taça inédita.

A Itália, bicampeã da Euro (1968 e 2020) está no complicado grupo B da Euro-2024, ao lado da cabeça-de-chave Espanha, Croácia e Albânia.

Já o Equador está na chave B da Copa América, que terá também México, Venezuela e Jamaica.

Depois do torneio continental, 'La Tri' jogará em setembro contra o Brasil como visitante e o Peru como anfitrião, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

