O tenista italiano Jannik Sinner venceu neste domingo (24) um duelo complicado contra o holandês Tallon Griekspoor e segue firme em sua campanha rumo à segunda final consecutiva do Aberto de Miami, onde a japonesa Naomi Osaka se despediu diante da francesa Caroline Garcia.

Sinner, terceiro colocado do ranking da ATP, se recuperou após perder o primeiro set contra Griekspoor (26º) e venceu com parciais de 5-7, 7-5 e 6-1 na terceira rodada deste torneio Masters 1000.

O italiano, vice-campeão de Miami em 2021 e 2023, esteve perto de sofrer a segunda derrota do ano em um confronto que foi interrompido pela chuva no segundo set.

Depois de perder a primeira parcial, Sinner empatou em 3 a 3 com Griekspoor quando apareceu a chuva, que já havia atrapalhado os jogos de sexta e sábado.

O italiano não havia conseguido quebrar o saque poderoso do holandês, que perdeu duas oportunidades para forçar o tie-break no segundo set.

Sinner encontrou então o tão esperado 'break' que lhe garantiu jogar o set de desempate, no qual não encontrou mais resistência de Griekspoor.

"Foi um dia difícil para mim", admitiu Sinner mais tarde. "Depois da chuva, tentei voltar um pouco mais agressivo, e consegui, e obviamente estou muito feliz".

O adversário de Sinner nas oitavas de final virá do confronto entre o americano Martin Damm Jr. e o australiano Christopher O'Connell.

O campeão do último Aberto da Austrália começou o ano com 18 vitórias e uma única derrota sofrida na semana passada nas semifinais do Indian Wells Masters 1000 contra o espanhol Carlos Alcaraz, que buscará sua vaga nas oitavas de final na segunda-feira contra o francês Gaël Monfils.

- Holger Rune é eliminado -

Mais cedo o jovem tenista dinamarquês Holger Rune, sexto cabeça-de-chave do Masters 1000 de Miami, sofreu uma derrota contundente em sua estreia no torneio diante do húngaro Fabian Marozsan.

Marozsan, número 57 do ranking da ATP, venceu Rune co m parciais de 6-1 e 6-1 em apenas 59 minutos neste duelo da segunda rodada.

O húngaro de 24 anos já havia causado uma surpresa ainda maior no ano passado ao eliminar o espanhol Carlos Alcaraz do Masters 1000 de Roma.

Rune, de 20 anos, é considerado um dos jovens mais promissores do circuito, embora continue aquém do nível dos colegas da sua geração, como o próprio Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, principais favoritos ao título em Miami.

O temperamental dinamarquês, que tem em seu currículo o título de Masters 1000 de Paris em 2022, vem mostrando um tênis bastante irregular que o fez cair na primeira oportunidade nos últimos Grand Slams do Aberto da Austrália e do US Open.

- Gauff nas oitavas -

Em outro jogo deste domingo, o americano Ben Shelton encerrou a trajetória de Martín Landaluce, uma das grandes promessas do tênis espanhol aos 18 anos.

Aluno da academia de Rafael Nadal e campeão do US Open júnior em 2022, Landaluce se tornou esta semana o primeiro jogador nascido em 2006 a vencer uma partida do Masters 1000 com a vitória sobre o compatriota Jaume Munar.

Shelton, semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos, o superou neste domingo com parciais de 6-3 e 6-1, evitando assim outra eliminação precoce como a de seus compatriotas Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Tommy Paul.

Na terceira rodada, Shelton enfrentará o italiano Lorenzo Musetti, que derrotou o russo Roman Safiullin por 7-5 e 6-1.

No WTA 1000 feminino, a joia americana Coco Gauff avançou às oitavas de final ao vencer a francesa Océane Dodin sem dificuldades, por 6-4 e 6-0.

Gauff, que compete em seu estado natal, a Flórida, agora enfrentará a ex-número um do mundo, a japonesa Naomi Osaka ou a francesa Caroline Garcia.

-- Resultados deste domingo do Aberto de Miami:

- Masculino (Masters 1000):

Segunda rodada

Lorenzo Musetti (ITA/N.23) x Roman Safiullin (RUS) 7-5, 6-1

Ben Shelton (EUA/N.16) x Martín Landaluce (ESP) 6-3, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL/N.11) x Alejandro Tabilo (CHI) 6-7 (5/7), 7-6 (7/5), 6-2

Yannick Hanfmann (ALE) x Adrian Mannarino (FRA/N.19) 3-6, 7-6 (7/1), 6-4

Jan-Lennard Struff (ALE/N.24) a Daniel Altmaier (ALE) 6-3, 6-3

Alexei Popyrin (AUS) x Jirí Lehecka (CZE/N.26) 6-4, 6-4

Fábián Marozsán (HUN) x Holger Rune (DIN/N.6) 6-1, 6-1

Alex De Miñaur (AUS/N.9) x Soonwoo Kwon (KOR) 6-3, 6-2

Terceira rodada

Matteo Arnaldi (ITA) x Denis Shapovalov (CAN) 6-3, 7-6 (9/7)

Jannik Sinner (ITA/N.2) x Tallon Griekspoor (HOL/N.25) 5-7, 7-5, 6-1

- Feminino (WTA 1000):

Terceira rodada

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.14) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.21) 6-4, 3-6, 6-3

Emma Navarro (EUA/N.20) x Jasmine Paolini (ITA/N.12) 6-2, 3-6, 6-0

Jessica Pegula (EUA/N.5) x Leylah Fernandez (CAN/N.31) 7-5, 6-4

Cori Gauff (EUA/N.3) x Océane Dodin (FRA) 6-4, 6-0

Caroline Garcia (FRA/N.23) x Naomi Osaka (JPN) 7-6 (7/4), 7-5

Sorana Cirstea (ROM/N.19) x Daria Kasatkina (RUS/N.10) 7-5, 6-2

