Ao menos duas pessoas morreram na Ucrânia depois que a Rússia lançou, na madrugada de sexta-feira, quase 90 mísseis e 60 drones explosivos, informaram as autoridades, em um dos ataques mais violentos registrados nas últimas semanas.

"Foram mais de 60 Shahed (drones de fabricação iraniana) e quase 90 mísseis de diversos tipos durante a noite", afirmou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Os bombardeios mataram pelo menos duas pessoas e feriram 14. Além disso, três pessoas estão desaparecidas, informou o Ministério do Interior ucraniano.

Os ataques foram direcionados contra "centrais de energia elétrica, linhas de alta tensão, uma represa hidrelétrica, residências e até um ônibus", segundo Zelensky.

O presidente ucraniano informou que os bombardeios russos atingiram Kharkiv e sua região, no nordeste do país, Zaporizhzhia, no sul, Sumy, na região norte, Poltava e Dnipro, no centro, Odessa, no sul, Khmelnytsky, Vinnytsia e a região de Frankivsk, no oeste.

A defesa antiaérea derrubou 55 drones Shahed dos 63 lançados e 37 mísseis dos 88, anunciou o Exército.

Uma das linhas de energia elétrica que abastecem a central nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, ocupada por Moscou, foi cortada por um bombardeio, anunciou o ministro ucraniano da Energia, Guerman Galushchenko.

"Esta situação é extremamente perigosa e ameaça provocar uma situação de emergência, pois se acontecer uma ausência de conexão desta última linha de comunicação com a rede elétrica nacional, a central nuclear de Zaporizhzhia ficará à beira de um novo 'apagão'", alertou a operadora ucraniana Energoatom.

O ministro da Energia afirmou que o bombardeio noturno foi "o maior ataque contraa indústria energética ucraniana dos últimos tempos".

Na Rússia, uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas em um bombardeio contra Belgorod, próxima da fronteira com a Ucrânia, um alvo frequente de ataques, informou o governador da região, Viacheslav Gladkov.

Segundo as primeiras informações, o bombardeio atingiu três estabelecimentos médicos e várias casas, acrescentou o governador.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que destruiu oito foguetes lançados da Ucrânia contra a região de Belgorod.

A região é alvo de ataques de drones e bombardeios que a Rússia atribui à Ucrânia e que, segundo as autoridades locais, provocaram mais de 10 mortos na última semana.

Alvo da ofensiva de Moscou há mais de dois anos, Kiev prometeu levar os combates à Rússia para responder aos bombardeios contra seu território.

