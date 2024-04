PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BARCELONA:

Daniel Alves pode ter liberdade provisória sob fiança de € 1 milhão

Um tribunal espanhol autorizou nesta quarta-feira (20) a libertação provisória do brasileiro Daniel Alves após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais), enquanto são examinados os recursos contra a sua condenação por estupro.

BARCELONA:

Daniel Alves, de jogador recordista a condenado por estupro

A carreira de Daniel Alves, o jogador de futebol com recorde de títulos conquistados, chegou ao fim em fevereiro, quando ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, embora um tribunal de Barcelona tenha autorizado nesta quarta-feira (20) a sua libertação provisória com o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (5,4 milhões de reais).

BRASÍLIA:

STJ define se Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide nesta quarta-feira (20) se o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a condenação a nove anos de prisão por estupro coletivo imposta na Itália, um caso que pode estabelecer "precedente" no país.

SÃO PAULO:

Robinho, de promessa de 'novo Pelé' a condenado por estupro

Com um talento precoce que empolgou o Brasil em sua busca por um "novo Pelé", o ex-atacante Robinho manchou o sucesso de sua carreira com uma condenação de estupro que agora pode levá-lo à prisão em solo brasileiro.

FAIXA DE GAZA:

Blinken viaja ao Oriente Médio em nova tentativa de alcançar trégua em Gaza

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viaja nesta quarta-feira (20) ao Oriente Médio em uma nova tentativa de obter uma trégua na Faixa de Gaza, depois de mais de cinco meses de guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas.

JABALIYA:

Casal palestino decide acampar nas ruínas de sua casa em Gaza

Sobre as ruínas de sua casa destruída em Jabaliya, norte da Faixa de Gaza, os palestinos Um Nael e Saed decidiram construir um refúgio precário para permanecer em sua terra.

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Lei polêmica do Texas que permite detenção de migrantes é suspensa novamente

A lei do Texas que permite à polícia estadual deter e expulsar os migrantes que atravessam ilegalmente a fronteira do México para os Estados Unidos foi novamente suspensa na noite de terça-feira, no mais recente episódio da disputa judicial.

BOGOTÁ:

Esquadrões de autodefesa, um fantasma colombiano revivido diante da insegurança

Militares aposentados armados e camuflados vigiam cada movimento nas esquinas de um bairro em Bogotá. Financiados por comerciantes cansados da insegurança, os esquadrões de autodefesa revivem o fantasma dos antigos paramilitares, que espalharam terror na Colômbia.

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE anuncia acordo para impor limite às importações agrícolas da Ucrânia

Os países da União Europeia (UE) e o Parlamento Europeu alcançaram um acordo nesta quarta-feira para impor um limite máximo às importações de cereais ucranianos isentos de direitos de importação, uma resposta às reivindicações dos produtores do bloco.

DUBLIN:

Primeiro-ministro irlandês Leo Varadkar renuncia

O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, anunciou nesta quarta-feira (20) sua renúncia como chefe de Governo da coalizão de centro-direita e afirmou que não acredita mais ser "a pessoa adequada para o cargo".

KIEV:

Soldados estrangeiros contam que foram para a guerra enganados pela Rússia

Soldados estrangeiros prisoneiros na Ucrânia contam que fugiram de Cuba, Nepal ou Somália em busca de uma vida melhor na Rússia e, lamentavelmente, acabaram na linha de frente com o Exército.

WASHINGTON:

Casa Branca anuncia quase US$ 20 bilhões para incentivar produção de chips da Intel

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (20) um pacote de ajuda e subsídios de quase 20 bilhões de dólares (cerca de 100 bilhões de reais) para que o grupo americano Intel aumente a produção de chips.

BUENOS AIRES:

Classe média argentina: um símbolo que enfraquece com a crise

Agustina Bovi tem dois empregos mas não pode gastar com esporte e lazer. Samanta Gómez já não pode pagar por educação e saúde: a classe média, símbolo histórico de uma Argentina igualitária, está afundando com o peso da inflação e dos reajustes.

PARIS:

Fotógrafa Annie Leibovitz não teme a Inteligência Artificial

A famosa fotógrafa Annie Leibovitz nos convida a não sermos "tímidos" com o surgimento da Inteligência Artificial e a "aprender a usar" estas novas ferramentas a serviço da arte.

MOSCOU:

Rússia rebate críticas do COI contra seus 'Jogos da Amizade'

A Rússia apresentou, nesta quarta-feira (20), todo o seu arsenal de críticas ao Comitê Olímpico Internacional (COI), entidade que acusou de "discriminação", "neonazismo" e "intimidação", um dia depois deste órgão ter acusado Moscou de "politizar o esporte" por promover os "Jogos da Amizade" para rivalizar com os Jogos Olímpicos.

