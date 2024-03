Thierry Henry, técnico da seleção francesa Sub-21 e da seleção olímpica Sub-23, afirmou nesta segunda-feira (18) que "disputar a Eurocopa e os Jogos Olímpicos é possível", mas que a última decisão depende dos clubes.

O assunto está sobre a mesa devido ao caso de Kylian Mbappé, estrela nacional que estará com os 'Bleus' na Eurocopa, mas que sonha jogar também com a camisa de seu país nos Jogos Olímpicos, onde a França será anfitriã.

Na quinta-feira, o treinador da seleção principal, Didier Deschamps, disse que considerava "muito difícil emendar duas competições" como a Eurocopa na Alemanha (de 14 de junho a 14 de julho) e os Jogos Olímpicos de Paris (de 24 de julho a 9 de agosto).

O próprio Henry havia falado nessa mesma quinta-feira sobre o assunto, destacando as dificuldades existentes porque "os clubes precisam dos seus jogadores no início da temporada", que nas principais ligas europeias começa em agosto.

Desta vez, Henry se mostrou mais aberto a essa eventualidade: "Tudo é possível".

"São os Jogos Olímpicos na França, os clubes franceses vão estar lá para ajudar. Mas com os clubes estrangeiros, tenho dúvidas. Nunca parei diante de uma primeira negativa. Veremos o que posso fazer, a decisão caberá aos clubes, já que não são datas Fifa. Vamos tentar conversar, mas não é fácil", disse o ex-astro do Arsenal e do Barcelona.

O técnico da seleção olímpica francesa foi questionado sobre o caso específico de Mbappé, que deixará o Paris Saint-Germain em junho e que os rumores o colocam muito próximo do Real Madrid.

"Vamos ver o que podemos fazer, mas há muitos galhos nessa árvore. Somos obrigados a conversar com todos, vamos ver se vão nos receber. É difícil se preparar porque não temos nada certo", explicou ele.

"Não se sabe quando chegará um 'sim'. E se o jogador mudar de clube... Não é fácil, mas já sabíamos disso", insistiu.

Nos Jogos Olímpicos, o futebol masculino é reservado aos jogadores sub-23, mas cada seleção tem três vagas para maiores dessa idade. Seria o caso de Mbappé, que hoje tem 25 anos.

