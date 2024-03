O Almería, lanterna do Campeonato Espanhol, arrancou um empate em 2 a 2 com o Sevilla nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 28ª rodada.

Como aconteceu em outras ocasiões na temporada, o time do técnico Gaizka Garitano abriu o placar com o meia Adrián Embarba (38').

Quando o jogo parecia se encaminhar para a primeira vitória do Almería no campeonato, o Sevilla virou na reta final do segundo tempo marcando dois gols em cinco minutos, com Dodi Lukebakio (81') e Lucas Ocampos (86').

Mas o atacante sérvio Marko Milovanovic empatou de cabeça nos acréscimos (90'+5) e garantiu um resultado que leva o Almería a somar seu décimo o campeonato, ainda muito do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cádiz (18º, 22 pontos).

Por sua vez, o Sevilla segue no meio da tabela, em 14º com 28 pontos.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Sábado:

Valencia - Getafe 1 - 0

Cádiz - Atlético de Madrid 2 - 0

Granada - Real Sociedad 2 - 3

Girona - Osasuna 2 - 0

- Domingo:

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 0

Las Palmas - Athletic Bilbao 0 - 2

Real Madrid - Celta Vigo 4 - 0

Betis - Villarreal 2 - 3

- Segunda-feira:

Almería - Sevilla 2 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 28 21 6 1 60 18 42

2. Girona 62 28 19 5 4 59 33 26

3. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

4. Atlético de Madrid 55 28 17 4 7 54 31 23

5. Athletic Bilbao 53 28 15 8 5 48 26 22

6. Real Sociedad 43 28 11 10 7 40 31 9

7. Betis 42 28 10 12 6 34 31 3

8. Valencia 40 27 11 7 9 32 31 1

9. Las Palmas 37 28 10 7 11 29 31 -2

10. Osasuna 36 28 10 6 12 31 39 -8

11. Villarreal 35 28 9 8 11 46 51 -5

12. Getafe 35 28 8 11 9 36 42 -6

13. Alavés 32 28 8 8 12 26 33 -7

14. Sevilla 28 28 6 10 12 35 42 -7

15. Mallorca 27 28 5 12 11 24 35 -11

16. Rayo Vallecano 26 28 5 11 12 23 38 -15

17. Celta Vigo 24 28 5 9 14 30 43 -13

18. Cádiz 22 28 3 13 12 20 38 -18

19. Granada 14 27 2 8 17 30 57 -27

20. Almería 10 28 0 10 18 27 57 -30

bur-dam/ma/cb/mvv