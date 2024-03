PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Avançam preparativos para entrega de ajuda por mar à Gaza, que segue sendo bombardeada

IRLANDA MULHERES REFERENDO: Irlanda rejeita modernizar papel das mulheres e conceito de família na Constituição

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA, Territórios Palestinos:

Avançam preparativos para entrega de ajuda por mar à Gaza, que segue sendo bombardeada

Um primeiro navio carregado com ajuda humanitária está pronto para partir do Chipre rumo à Faixa de Gaza, assolada pela fome, e onde bombardeios israelenses deixaram dezenas de vítimas neste sábado (9), segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

(Gaza palestinos conflito Hamas Israel, 743 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== IRLANDA MULHERES REFERENDO ===

DUBLIN:

Irlanda rejeita modernizar papel das mulheres e conceito de família na Constituição

O referendo organizado na Irlanda para modernizar o conceito de família e as referências ao papel da mulher na Constituição foi rejeitado, anunciou este sábado (9) o governo irlandês, que promoveu esta tentativa de reforma em um país onde a Igreja Católica impôs durante muito tempo o seu dogma.

(Irlanda Mulheres referendo religião gênero família, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NAÇÕES UNIDAS:

O crescimento expressivo das gangues no Haiti

A violência dos grupos armados não é novidade no Haiti, mas as gangues que dominam o país se profissionalizaram e dispõem de maior poder de fogo que a polícia para realizar tráficos de todos os tipos ou sequestros para cobrar resgate.

(governo Haiti gangues, 500 palavras, a ser transmitida)

WASHINGTON:

Ativistas da Nicarágua pedem 'justiça' antes de perdão a repressores

As ativistas nicaraguenses Evelyn Pinto e Cinthia Samantha Padilla Jirón estão dispostas a perdoar repressores desde que seja feita "justiça", porque "os crimes não podem ser varridos para debaixo do tapete".

(EUA Nicarágua diplomacia Mulheres direitos prisões, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Homenagens a Navalny mostram oposição ainda viva na Rússia

Dezenas de milhares de pessoas prestaram homenagens, apesar do risco de prisão, ao falecido opositor russo Alexei Navalny, que continua desafiando o Kremlin através de seus numerosos seguidores.

(conflito Rússia oposição política Ucrânia, 675 palavras, já transmitida)

LESTELLE-BETHARRAM, França:

O 'sistema de predadores' sexuais em uma escola católica na França

A Congregação do Sagrado Coração de Jesus de Betharram foi fundada no século XIX nos Pireneus franceses com o objetivo de educar os jovens, no entanto ex-alunos denunciam agora um "sistema de predadores sexuais" entre 1970 e 1990.

(religião escola França igreja assalto, 500 palavras, a ser transmitida)

=== CINEMA E ARTES ===

HOLLYWOOD, Estados Unidos:

Conheça cinco pontos sobre a premiação do Oscar

"Oppenheimer" fará história no Oscar? Quem ganhará a acirrada disputa pelo prêmio de Melhor Atriz? Martin Scorsese sairá de mãos vazias novamente?

(EUA Oscar entretenimento prêmio cinema, 706 palavras, já transmitida)

PARIS:

Criadores de 'Game of Thrones' se aventuram na ficção científica com série na Netflix

Os criadores de "Game of Thrones", David Benioff e D. B. Weiss, aventuram-se na ficção científica na tão aguardada série "O Problema dos 3 Corpos", que estreia em 21 de março na Netflix e aspira a se tornar o fenômeno televisivo do ano.

(EUA series festival Netflix Game of Thrones, 552 palavras, já transmitida)

HONG KONG:

Farruquito, o dançarino 'impregnado' de flamenco desde o berço

Herdeiro de uma das grandes dinastias flamencas, o bailarino espanhol Farruquito nasceu "impregnado" desta arte que, para ele, "não é apenas música", mas "uma forma de viver".

(HongKong dança China Espanha flamenco, 500 palavras, a ser transmitida)

TÓQUIO:

'Dragon Ball', o mangá japonês que rompeu fronteiras

O mangá "Dragon Ball", de Akira Toriyama, aclamado por seu estilo gráfico, seus personagens apátridas e seu encanto universal, estabeleceu um modelo para esta indústria japonesa e conquistou milhões de leitores ao redor do mundo.

(cultura Japão animação mangá televisão quadrinhos, 585 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

Acompanhamento GP da Arábia Saudita

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com