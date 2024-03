Um brasileiro que trabalha como cozinheiro em um restaurante na praia de Carcavelos, próxima a Lisboa, matou o goiano Bruno Ribeiro, de 22 anos, na madrugada de domingo. Segundo informou a Polícia, o assassino confessou o crime, está preso e irá a julgamento.



No depoimento prestado à Polícia Judiciária, o cozinheiro contou que ele e Bruno, que era entregador por aplicativo e estava em Portugal havia cinco anos, começaram uma discussão e, no meio da briga, o goiano caiu e bateu a cabeça em uma pedra, morrendo no local.

A namorada da vítima, Gabriela Escalante, disse, porém, que o cozinheiro atacou Bruno a pauladas. Ao G1, ela afirmou que o assassino deu duas pancadas na cabeça do goiano e, quando ele já estava no chão, deu outra no braço dele. A Polícia Judiciária ressaltou que o resultado da perícia no corpo de Bruno vai indicar a real causa da morte do jovem.

Leia a matéria na íntegra no Blog do Vicente, do Correio Braziliense.