O Real Madrid recebe nesta quarta-feira (6) o RB Leipzig no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões para tentar selar sua classificação apoiado na vantagem que conseguiu na Alemanha, e para isso contará com o retorno de Jude Bellingham, ausente na ida.

O time merengue venceu o primeiro jogo por 1 a 0, mas como os gols fora de casa já não dão mais vantagem em caso de empate, o técnico Carlo Ancelotti alerta para a equipe não relaxar.

"É uma oportunidade importante de continuar em uma competição muito especial para nós. Temos que mostrar nossa melhor versão porque o confronto ainda não acabou", disse Ancelloti em entrevista coletiva nesta terça-feira (5).

No jogo de ida, o Real Madrid não pôde contar com Jude Bellingham, fora por lesão, mas o artilheiro do time estará de volta no Santiago Bernabéu.

- "Voando" -

O meia inglês tem 20 gols em 30 jogos oficiais, quatro deles na Champions, em sua primeira temporada madridista, na qual se tornou uma peça fundamental para Ancelotti.

"É um jogador que tenta dar tudo em campo. Ele está indo muito bem", afirmou o treinador italiano, que também recebe elogios de seu pupilo.

"O mérito é do Ancelotti, que encontrou a posição adequada para mim e me deu mais liberdade no campo. Então agora estou voando", disse Bellingham em dezembro, quando ganhou o prêmio Golden Boy, dado ao melhor jogador jovem (sub-21) da Europa.

"Bellingham mostrou ter um futuro e um presente de jogador de elite. Ele joga um pouco mais adiantado, mostrou ter faro de gol e é um jogador essencial para o Real Madrid, afirmou Dani Olmo, meio-campista do Leipzig.

O Real Madrid tentará aproveitar Bellingham, com quem não poderá contar no próximo fim de semana no Campeonato Espanhol, após ter sido expulso no jogo contra o Valencia.

A ameaça de suspensão também paira sobre o duelo com o Leipzig, já que o jogador está pendurado e um cartão amarelo o tiraria de um eventual jogo de ida nas quartas de final.

- "Mais importante para a equipe" -

Além de Bellingham, Vinícius Júnior é outro destaque ofensivo do Real Madrid.

O brasileiro, que marcou 14 gols em 25 jogos, chega para a partida depois de marcar duas vezes contra o Valencia no último sábado.

"Com a qualidade que ele tem, conseguiu dar continuidade, gols, assistências e ser mais importante para a equipe", resumiu Ancelotti na sexta-feira, ao falar sobre a evolução de Vini.

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid é favorito a passar de fase contra um Leipzig que promete dificultar a vida dos espanhóis.

O time alemão chega motivado, depois de golear o Bochum por 4 a 1 no último sábado.

"Estamos convencidos de que é possível ganhar. Precisamos de um rendimento extraordinário, também um pouco de sorte, mas no futebol tudo é possível e já mostramos na ida que podemos jogar de igual para igual", disse o técnico do Leipzig, Marco Rose, em entrevista nesta terça-feira.

- Prováveis escalações:

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Tchoauméni, Kroos, Valverde, Bellingham - Vinícius Júnior, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti

Leipzig: Gulacsi - Henrichs, Orban, Lukeba, Raum - Dani Olmo, Haidara, Schlager, Xavi Simons - Openda, Sesko. Técnico: Marco Rose.

Árbitro: Davide Massa (ITA)

