ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Mais de 100 palestinos mortos por tiros de soldados israelenses em distribuição de ajuda em Gaza

RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin alerta países ocidentais sobre risco real de guerra nuclear

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Mais de 100 palestinos mortos por tiros de soldados israelenses em distribuição de ajuda em Gaza

O Hamas afirmou que mais de 100 palestinos morreram nesta quinta-feira (29) atingidos por tiros de soldados israelenses quando tentavam receber ajuda humanitária em Gaza, onde a guerra já deixou mais de 30.000 vítimas fatais.

(Palestinos Israel Gaza conflito Hamas diplomacia refugiados guerra, 700 palavras, a ser transmitida)

VIENA:

Imã e rabino desafiam estereótipos em escolas da Áustria

Diante de mais de 150 alunos de uma escola austríaca, um imã e um rabino respondem perguntas livremente, demonstrando que é possível manter a amizade apesar da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

(Gaza religião educação conflito Áustria palestinos escola Israel, 457 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Putin alerta países ocidentais sobre risco real de guerra nuclear

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu nesta quinta-feira (29) as potências ocidentais sobre o risco "real" de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia, durante o discurso à nação para definir as prioridades do país, a apenas duas semanas das eleições presidenciais em que não enfrentará concorrência.

(Rússia conflito política Ucrânia nuclear, 636 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

GENEBRA:

Especialistas da ONU denunciam 'aumento exponencial' de violações dos direitos humanos na Nicarágua

Um grupo de especialistas da ONU acusou o governo da Nicarágua de aumentar exponencialmente as violações dos direitos humanos no último ano, em um relatório apresentando nesta quinta-feira (29) que apela ao reforço das sanções internacionais contra Manágua.

(Nicarágua diplomacia governo ONU política direitos, 454 palavras, já transmitida)

HOUSTON:

Homem é executado no Texas clamando inocência

Um homem condenado à morte em Idaho evitou a pena capital depois que a equipe médica não encontrou uma veia para aplicar a injeção letal, enquanto outro, no Texas, foi executado apesar de ter clamado inocência em um caso que chamou a atenção dos Estados Unidos.

(EUA Texas direitos, 745 palavras, já transmitida)

HOUSTON:

Texas enfrenta um dos maiores incêndios florestais de sua história

Uma pessoa morreu na quarta-feira em um dos maiores incêndios florestais na história do Texas, com um foco particularmente intenso no norte do estado que os bombeiros tentam controlar.

(EUA clima incêndio Texas desastre bombeiros, 685 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden e Trump em duelo de visitas à fronteira EUA-México

O presidente democrata Joe Biden e seu provável rival republicano nas eleições de novembro, Donald Trump, farão visitas paralelas à fronteira EUA-México nesta quinta-feira (29), enquanto buscam apoio popular em um dos temas mais sensíveis da campanha eleitoral: migração.

(EUA política Mexico imigração, 610 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

SÃO TEOTÓNIO, Portugal:

Portugal, terra de acolhida aos imigrantes, na contramão da fortaleza europeia

Em São Teotónio, vila do sudoeste de Portugal, são os imigrantes do sul da Ásia que trabalham nas estufas e, nas ruas, os restaurantes nepaleses e indianos são mais numerosos que os estabelecimentos locais.

(Portugal imigração trabalho demografia política migração, 1572 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Consumidores europeus questionam modelo de pagamento da Meta, que chamam de 'cortina de fumaça'

Grupos de consumidores de oito países europeus apresentam nesta quinta-feira (29) queixas formais contra a gigante digital Meta, pelo sistema de pagamento e consentimento para utilização de dados pessoais adotado em suas plataformas Facebook e Instagram.

(UE Meta Europa publicidade internet, 588 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Peter Doherty: 'injetar heroína se tornou uma operação militar'

O britânico Peter Doherty pensa em seus dias de dependência química com certo alívio, agora que está sóbrio e casado com a mulher que passou quase uma década filmando seus momentos mais sombrios.

(França música gente GB cinema medicamentos, 442 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Liberdade no mundo despencou em 2023, afirma estudo

Em 2023, a democracia sofreu reveses graves e generalizados em todo o mundo, e uma série de eleições foi marcada pela violência e pela manipulação, destaca um documento da Freedom House divulgado nesta quinta-feira (29).

(EUA Equador Fiji diplomacia Tailandia democracia, 431 palavras, já transmitida)

WHITE SANDS, EUA:

Ignoradas por 'Oppenheimer', vítimas de teste nuclear contam sua versão

Wesley Burris dormia profundamente em sua cama quando a primeira bomba atômica do mundo explodiu a 40 quilômetros de sua casa.

(EUA Oppenheimer entretenimento cinema nuclear, a ser transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

SAINT-DENIS, França:

Organizadores recebem chave da Vila Olímpica, pronta 'a tempo' para Jogos de Paris 2024

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 receberam nesta quinta-feira (29) a chave da Vila Olímpica, uma "prova", segundo o presidente Emmanuel Macron, de que a França estará pronta para receber o maior evento esportivo do mundo dentro de cinco meses.

(França 2024 Olimpíadas, 700 palavras, a ser transmitida)

