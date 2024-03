Soldados israelenses que se sentiram "ameaçados" atiraram contra palestinos durante uma distribuição de ajuda humanitária nesta quinta-feira (29) no norte da Faixa de Gaza, afirmaram fontes israelenses à AFP.

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou um balanço de 104 mortos no incidente e acusou as tropas de Israel. As fontes israelenses confirmaram os tiros contra a multidão, mas negaram a responsabilidade e o Exército israelense citou pessoas que morreram pisoteadas pela multidão.

gl/bfi/pc/mb/fp/aa