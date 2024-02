O Chelsea suou muito, mas conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa da Inglaterra, nesta quarta-feira (28), com uma vitória por 3 a 2 sobre o Leeds United, atual segundo colocado da Championship (segunda divisão), que segurou o empate em Stamford Bridge até o fim do jogo.

Diante de sua torcida, os 'Blues' ficaram atrás no placar logo aos 8 minutos, quando o centroavante de 20 anos Mateo Joseph, que ainda não havia marcado como profissional, abriu o placar.

O Chelsea virou ainda na primeira etapa por meio de Nicolas Jackson (15') e Mykhailo Moudrik (37').

No segundo tempo, Mateo Joseph voltou a brilhar balançando a rede (59') para deixar tudo igual.

O meio-campista Conor Gallagher, que entrou aos 60 minutos, marcou o gol da vitória dos donos da casa já nos últimos instantes (90'), evitando a prorrogação, três dias depois da derrota do Chelsea na final da Copa da Liga diante do Liverpool.

Para o time comandado pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, atualmente 11º colocado da Premier League, a vitória foi crucial porque a Copa da Inglaterra representa a última esperança de chegar às competições europeias na próxima temporada. O campeão do torneio disputará a Liga Europa.

Na próxima fase, em meados de março, o Chelsea enfrentará outro time da Championship, o atual líder Leicester, novamente em Stamford Bridge.

jta/pm/dr/aam/cb