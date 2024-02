Uma fábrica de armas nucleares anunciou nesta quarta-feira (28) que vai retomar suas operações depois de paralisá-las temporariamente e de retirar parte dos funcionários de suas instalações, ameaçadas por um incêndio florestal no Texas, sul dos Estados Unidos.

"A fábrica Pantex está aberta para operações normais no turno diurno nesta quarta-feira, 28 de fevereiro. Todo o pessoal deve comparecer ao trabalho de acordo com o horário respectivo", disse a empresa.

Na noite de terça-feira, um comunicado informou seu fechamento temporário. Na mensagem, a fábrica não especificou se o perigo já passou.

Os incêndios na área onde atua permaneceram ativos, segundo um mapa de monitoramento do Serviço Florestal do Texas.

A empresa, dedicada à montagem e desmontagem de armas nucleares americanas, está localizada a 34 quilômetros a leste da cidade de Amarillo, no extremo norte do Texas, e é administrada pelo Departamento de Energia e pela Administração Nacional de Segurança Nuclear.

A Pantex esclareceu que o incêndio não atingiu as suas instalações.

"Vários grandes incêndios florestais" no norte do estado "deflagaram devido às condições quentes, secas e ventosas" na área, disse o Serviço Florestal do Texas na terça-feira.

Os serviços de emergência registraram até o momento 31 incêndios desse tipo no norte e nordeste do estado, afetando uma área de 154 mil hectares. Destes, 25 já tinham sido controlados, enquanto várias áreas habitadas eram evacuadas.

- Estado de desastre -

Os maiores incêndios ativos afetam uma área conhecida como Panhandle, no norte do Texas.

O mais intenso até agora, batizado Smokehouse Creek, queimou cerca de 121 mil hectares até terça-feira, sem que os bombeiros conseguissem controlá-lo. Várias áreas da cidade de Canadian, próximas a este incidente, foram evacuadas.

"Parece o Armagedom. Todas as árvores estão cobertas de cinzas brancas", disse à CNN Melanie McQuiddy, gerente de um pequeno motel em Canadian. Ela saiu da cidade, mas seus vizinhos foram para abrigos.

"Eles estão no campo de futebol da escola, onde vários moradores estão juntos e literalmente observando as chamas começarem a tomar conta de Canadian", disse. Ela contou ainda que o fogo avançou rapidamente e destruiu a casa de um amigo.

Após os incêndios, o governador do Texas, Greg Abbott, declarou estado de desastre em 60 condados.

"Espera-se que as condições quentes e secas causadas pelas altas temperaturas e pelo vento continuem na região nos próximos dias", acrescentou o governador.

Várias cidades, algumas a até 160 quilômetros de Amarillo, emitiram ordens de evacuação, fechando estradas e ordenando aos cidadãos que se abrigassem em suas casas ou instalações públicas.

