Um menino de apenas três anos está desaparecido há mais de uma semana nos EUA, depois que a mãe o mandou para a casa do namorado, a 240 quilômetros de distância, para "aprender a ser homem".

Elijah Vue foi visto pela última vez na terça-feira da semana passada (20), na cidade de Two Rivers, em Wisconsin. A polícia recebeu uma ligação do namorado de sua mãe, relatando seu desaparecimento.

A mãe do menino, Katrina Baur, 31, mandou-o embora de sua casa em Wisconsin Dells para que ele fosse até a casa de seu namorado. Jesse Vang, que mora a cerca de 240 quilômetros de distância.

Katrina "enviou a criança intencionalmente por motivos disciplinares", disse a promotora distrital do condado de Manitowoc, Jacalyn LaBre, durante uma audiência na sexta-feira (23). O menino chegou ao destino, mas desapareceu no dia seguinte.

Leia mais: Homem é condenado à prisão perpétua por matar irmãs brasileiras no Japão

A mãe disse à polícia que queria que Vang ensinasse ao filho "a ser homem", afirma uma queixa criminal obtida pelo Herald Times Reporter.

NEGLIGÊNCIA INFANTIL

Na segunda-feira, Baur e Vang compareceram ao tribunal e ambos foram acusados de negligência infantil, segundo a emissora de TV WLUK. Baur está detido sob uma fiança de R$ 74 mil (US$ 15 mil), enquanto o valor da fiança de Vang é de R$ 99 mil (US$ 20 mil). Ambos devem enfrentar uma audiência preliminar em 7 de março.

A busca por Elijah continua e a polícia pede a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro do menino que entre em contato com o Departamento de Polícia de Two Rivers. A cidade fica a cerca de 145 quilômetros ao norte de Milwaukee.