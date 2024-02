A atacante Jenni Hermoso afirmou nesta terça-feira (27) que "o futebol continua a me dar vida", após tudo o que viveu nos últimos meses, e se declarou "feliz" de poder jogar mais uma final pela seleção da Espanha.

A 'Roja', campeã mundial no ano passado, vai enfrentar a França na quarta-feira na decisão da Liga das Nações feminina da Uefa, depois de selar, com sua condição de finalista, a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Tenho sorte de voltar a jogar outra final depois de seis meses muito longos e hoje estou desfrutando do futebol, competindo com a Espanha para ganhar outro torneio", afirmou Hermoso em entrevista coletiva.

A jogadora parece ter virado a página após o beijo forçado do ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales na cerimônia de entrega de medalhas depois da final da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, episódio que gerou indignação mundial.

Desde sua última coletiva de imprensa, exatamente antes da semifinal do Mundial, "muitas coisas aconteceram", lembrou.

"Para mim é muito importante jogar outra final, continuar aqui. Eu me sinto bem, o futebol continua a me dar vida, quero continuar aproveitando os jogos com a minha seleção e com o Tigres [seu time no México]", afirmou.

A espanhola não escondeu que desde a final da Copa do Mundo feminina passou por "um processo duro", mas "continuo jogando futebol e a única coisa que quero é continuar vestindo esta camisa".

"Se vencermos amanhã, a Espanha voltará a fazer história. Isso significará que as jogadoras espanholas continuam evoluindo em sua projeção para o futuro", considerou.

"Ganhando ou não, a Espanha será vitoriosa porque continua em um nível muito alto", insistiu Hermoso.

"Desde que ganhamos a Copa do Mundo até chegar aos Jogos [Olímpicos], estamos fazendo muita história em pouco tempo, e nada melhor do que um time se sentir campeão em todos os sentidos", afirmou.

"Temos uma ambição muito bonita e amanhã temos outra oportunidade para mostrar que a Espanha veio para ficar", concluiu Hermoso.

