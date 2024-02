A equipe do opositor russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro em uma prisão na Rússia, afirmou nesta segunda-feira (26) que havia negociações muito avançadas com as autoridades para trocá-lo por um prisioneiro russo na Alemanha.

Maria Pevchikh, colaboradora do ativista, afirmou que ele seria trocado ao lado de "dois cidadãos americanos" detidos na Rússia por um russo detido na Alemanha.

"Recebi a confirmação de que as negociações estavam em curso e na fase final", disse.

