O principal suspeito do desaparecimento, em 2007, da menina britânica Madeleine McCann em Portugal ficou em silêncio, nesta quinta-feira (23), no segundo dia de seu julgamento por supostos estupros e agressões sexuais distantes do famoso caso.

Christian Brückner, um alemão de 47 anos, é julgado por agressões sexuais e estupros cometidos entre os anos 2000 e 2017 em Portugal.

O julgamento começou na semana passada em Brunswick, no norte da Alemanha, mas foi adiado depois que a defesa plantou dúvidas sobre a imparcialidade de uma juíza. O julgamento foi reaberto nesta sexta-feira com um novo juiz consultor.

Após a leitura das acusações, o advogado de Brückner, Friedrich Fuelscher, afirmou que seu cliente invocaria o direito de ficar em silêncio.

O advogado insistiu que a defesa tinha importantes dúvidas sobre a evidência recolhida contra Brückner e disse que duas das três acusações de estupro se baseavam em relatos de testemunhas que viram imagens de vídeos que não estavam mais disponíveis.

A defesa pôs a credibilidade dessas testemunhas em jogo por seus "hábitos de consumo de drogas". Também alegou que não havia provas do momento em que se cometeram os supostos crimes, o que significa que poderiam ter prescrito.

No terceiro caso de estupro, em que foi acusado por uma irlandesa de 20 anos, Fuelscher afirmou que "a pessoa que cometeu o crime não era o acusado".

O representante legal também disse que os dois casos de agressões sexuais contra menores seriam difíceis de provar.

Brückner cumpre atualmente uma pena de sete anos de prisão na Alemanha por estuprar em 2005 uma americana que, à época, tinha 72 anos na Praia da Luz, o mesmo local onde a família McCann passava férias.

Se o tribunal o declarar culpado de todas as acusações, ele enfrentará uma nova sentença de até 15 anos de prisão, informou um porta-voz da corte alemã à AFP.

Maddie, que naquele momento tinha três anos, desapareceu em 2007 do apartamento onde sua família passava as férias enquanto seus pais haviam saído para jantar.

Seu desaparecimento desencadeou uma enorme campanha internacional para encontrá-la.

As suspeitas contra Brückner, anunciadas oficialmente há quase quatro anos, reavivaram a esperança de seus pais, Gerry e Kate, de conseguirem finalmente avanços na investigação.

bro-fec/sag/meb/dd/aa