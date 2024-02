Três dias depois do anúncio da saída do técnico Thomas Tuchel ao final da temporada, o Bayern de Munique recebe no próximo sábado (24) o RB Leipzig para tentar se aproximar do líder Bayer Leverkusen, que abre a 23ª rodada do Campeonato Alemão na sexta-feira, contra o Mainz.

O time bávaro tentará encerrar uma série de três derrotas consecutivas: 3 a 0 para o Leverkusen, 1 a 0 para a Lazio na Liga dos Campeões e 3 a 2 para o Bochum.

O Leipzig (5º, 40 pontos), por sua vez, adversário do Real Madrid nas oitavas da Champions, venceu em suas duas últimas visitas à Allianz Arena (3 a 1 na penúltima rodada da temporada passada e 3 a 0 na decisão da Supercopa da Alemanha, em agosto).

Com oito pontos de desvantagem para o líder e a 12 rodadas para o fim do campeonato, o Bayern de Munique não pode pensar em tropeçar se quiser manter as esperanças de conquistar a 12ª Bundesliga consecutiva.

O Bayer Leverkusen, ao contrário, está invicto na temporada (28 vitórias e quatro empates entre todas as competições) e parece cada vez mais perto de seu primeiro título alemão.

Na sexta-feira, na abertura da 23ª rodada, o time do técnico Xabi Alonso recebe o Mainz (17º), que luta contra o rebaixamento.

Na disputa por uma vaga na próxima Champions, o Stuttgart (3º, 46 pontos) recebe o Colônia (16º) no sábado, enquanto o Borussia Dortmund (4º, 41 pontos) jogará em casa contra o Hoffenheim (9º) no domingo.

-- Jogos da 23ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Bayer Leverkusen - Mainz

- Sábado:

(11h30) Stuttgart - Colônia

Werder Bremen - Darmstadt

B. Mönchengladbach - Bochum

Union Berlin - Heidenheim

(14h30) Bayern de Munique - RB Leipzig

- Domingo:

(11h30) Eintracht Frankfurt - Wolfsburg

(13h30) Borussia Dortmund - Hoffenheim

(15h30) Augsburg - Freiburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 58 22 18 4 0 57 15 42

2. Bayern de Munique 50 22 16 2 4 61 25 36

3. Stuttgart 46 22 15 1 6 51 28 23

4. Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 17

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 20

6. Eintracht Frankfurt 33 22 8 9 5 34 28 6

7. Werder Bremen 29 22 8 5 9 31 34 -3

8. Freiburg 29 22 8 5 9 29 40 -11

9. Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 -3

10. Heidenheim 27 22 7 6 9 31 38 -7

11. Bochum 25 22 5 10 7 26 41 -15

12. Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 -8

13. Union Berlin 24 22 7 3 12 21 35 -14

14. Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 -9

15. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 36 43 -7

16. Colônia 16 22 3 7 12 15 36 -21

17. Mainz 15 22 2 9 11 17 35 -18

18. Darmstadt 12 22 2 6 14 23 51 -28

