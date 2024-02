O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, foi recebido, nesta quinta-feira (22), em Madri, pelo chefe de Governo e pelo rei da Espanha, que elogiou a "determinação" do povo guatemalteco para respeitar os resultados das eleições.

Depois de vencer as eleições em agosto, Arévalo sofreu uma perseguição judicial liderada pela procuradora-geral guatemalteca, Consuelo Porras.

A forte pressão internacional de países como Espanha e da União Europeia ajudou a evitar uma grave crise institucional na Guatemala e permitiu a posse do social-democrata em janeiro.

"Sua presença aqui representa a determinação de um povo na defesa de sua vontade soberana", disse o rei da Espanha, Felipe VI, em um almoço que, junto com a rainha Letizia, ofereceu a Arévalo e à primeira-dama guatemalteca, Lucrecia Peinado, no Palácio Real de Madri.

"Ao longo de todo esse processo de resistência do povo guatemalteco, contamos com o apoio constante do governo da Espanha e de seu povo", respondeu Arévalo, que agradeceu ao "papel crucial" do apoio internacional para que assumisse a presidência.

Durante sua reunião com Arévalo no Palacio de la Moncloa, o presidente de Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, destacou "o compromisso da Espanha com a democracia" guatemalteca, segundo o comunicado da Presidência.

Em uma declaração conjunta assinada nesta quinta, a Espanha reiterou seu apoio "ao fortalecimento das instituições democráticas na Guatemala".

O país é a última escala do primeiro giro europeu de Arévalo, que antes esteve na França, Alemanha, Bruxelas e Suíça.

