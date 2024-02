Ponte ficou com um segmento danificado pela batida do navio

Cinco pessoas morreram quando um navio de carga colidiu com uma ponte no sul da China nesta quinta-feira (22), causando o colapso de parte da infraestrutura, disseram autoridades e a imprensa oficial.

O porta-contêineres, que estava sem carga, viajava entre as cidades de Foshan e Guangzhou, mas colidiu com a ponte Lixinsha às 5h30 (18h30 no horário de Brasília), informou a emissora estatal CCTV.

O navio "entrou em contato com (...) os pilares da ponte, causando o colapso da pista acima", acrescentou.

O gabinete de assuntos marítimos de Guangzhou explicou que cinco veículos caíram na água ou em uma ponte inferior.

Inicialmente, este departamento disse que duas pessoas morreram e três estavam desaparecidas. Mas um repórter da CCTV citou uma comunicação deste mesmo escritório afirmando que "as três pessoas desaparecidas foram encontradas sem sinais vitais".

Segundo a rede de televisão, o incidente ocorreu devido a "operações inadequadas da tripulação do navio".

As autoridades mobilizaram dezenas de socorristas que conseguiram resgatar duas pessoas, agora em "situação estável" em um hospital, disse a CCTV.

A província de Guangzhou, onde ocorreu o acidente, é uma importante área industrial com uma densa rede de rotas comerciais marítimas.