O lateral-esquerdo inglês Luke Shaw vai ficar afastado por "vários meses" devido a uma lesão muscular, anunciou nesta quarta-feira (21) o Manchester United, deixando em aberto se o jogador voltará antes do fim da temporada e se tem chances de disputar a Eurocopa-2024 na Alemanha (de 14 de junho a 14 de julho).

"Ainda são necessários exames complementares para determinar a gravidade da lesão, mas estimamos que ele ficará afastado por vários meses", indicaram os 'Red Devils'.

O jogador inglês de 28 anos se lesionou no domingo, na vitória do United sobre o Luton. Ele foi substituído no intervalo.

Sua primeira metade de temporada já havia sido ofuscada por uma lesão muscular. Nesta temporada participou de apenas 15 jogos, levando em conta todas as competições.

