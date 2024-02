A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) multou em US$ 56 mil (R$ 276 mil na cotação atual) o ex-tenista americano e atual diretor do Masters 1000 de Miami, James Blake, devido a um contrato comercial com uma casa de apostas esportivas.

O ex-número 4 do mundo "cooperou plenamente com a investigação e não se opôs à acusação" relativa a uma violação, julgada "não intencional", das regras de patrocínio de apostas no tênis, comunicou a ITIA.

Em caso de nova infração, Blake pode receber uma nova multa de US$ 130 mil (R$ 642 mil) e uma suspensão de 18 meses.

O programa de luta contra a corrupção no tênis (TACP) proíbe "favorecer, incentivar e/ou promover" apostas, lembrou a ITIA em seu comunicado.

O caso de Blake, no entanto se trata mais de "uma questão de percepção do que de corrupção", ressalta a diretora-executiva da agência, Karen Moorhouse.

"As regras se aplicam a jogadores, treinadores, árbitros e equipe credenciada do torneio, que têm a possibilidade de influenciar nos resultados e de ter acesso a informações privilegiadas", explicou Moorhouse.

