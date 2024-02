O técnico do Barcelona, Xavi Hernández, garantiu nesta terça-feira (20) que sua equipe melhorou e ficou mais unida depois de sua decisão de deixar o cargo no final da temporada e se mostrou otimista para o jogo de ida das oitavas de final, na quarta-feira, contra o Napoli.

"Amanhã o objetivo claro é chegar às quartas de final e aproveitar o momento. A Champions pode ser a questão pendente para o clube nos últimos anos. Esperamos poder competir bem amanhã e [no jogo de volta] em Montjuic", disse Xavi durante uma coletiva de imprensa.

O treinador do Barça disse acreditar que o confronto entre duas equipes que vivem momentos complicados é totalmente equilibrado.

"São equipes que de alguma forma conquistaram recentemente, nós a LaLiga, o Napoli o 'Scudetto', mas não está sendo a melhor temporada do Napoli e a nossa está sendo irregular", afirmou.

"Amanhã teremos que mostrar que somos melhores que o Napoli. É hora de falar em campo e mostrar o nosso melhor futebol", disse Xavi, que elogiou a mudança de atitude da equipe após seu anúncio de que deixará o comando no final da temporada.

"Acho que fiz muito bem. O time ficou mais unido, a reação está sendo muito boa [...] Estou feliz de ver como está o vestiário", comemorou ele.

Xavi disse ainda que a partida é "um cenário magnífico para competir".

"Para nós significa entusiasmo, esperança, motivação para avançar para as quartas de final. É a maior competição no nível de clubes. É o cenário ideal e perfeito para fazer um grande jogo, para mostrar aquilo pelo que trabalhamos", afirmou.

"Estamos muito animados porque é um jogo das oitavas da Liga dos Campeões que não disputamos há alguns anos, por isso há uma empolgação e muita vontade de jogar", disse o meia Frenkie de Jong.

Xavi admitiu sua surpresa com a demissão, na segunda-feira, do treinador do Napoli, Walter Mazarri, e a sua substituição por Francesco Calzona, "um treinador que conhece a casa".

"Não é fácil se preparar para este jogo porque não sabemos o que nos espera com a mudança de treinador. Teremos que mostrar personalidade", explicou Xavi.

"O mais importante é termos o controle do jogo. Isso é fundamental", concluiu.

