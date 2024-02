Seis pessoas, quatro delas adolescentes, foram assassinadas neste domingo (18) em um município do sudeste de Guadalajara, no oeste do México, enquanto outras duas ficaram feridas, informou o promotor estadual.

O ataque, relatado pouco depois das 6h locais (9h de Brasília), ocorreu no município de Tlaquepaque, onde, até agora em fevereiro, foram registrados outros três assassinatos múltiplos, segundo as autoridades.

"Confirma-se o falecimento de seis pessoas, duas mulheres, quatro homens, e há duas pessoas sendo atendidas em hospitais, uma mulher e um homem", disse a jornalistas Joaquín Méndez Ruiz, promotor de Jalisco, onde está localizada Guadalajara.

As vítimas eram duas meninas, de 14 e 15 anos, dois meninos com as mesmas idades, e dois adultos, entre 20 e 23 anos, detalhou.

Os feridos também são adolescentes, de 14 e 15 anos, de acordo com informações fornecidas pelos familiares das vítimas, acrescentou Méndez.

"Eles estavam aparentemente juntos em outro lugar [...] De lá, saíram, vieram para este ponto e aqui sofreram a agressão", afirmou.

Os feridos não puderam fornecer informações precisas sobre os agressores devido ao seu estado de saúde, explicou o promotor.

No local do crime foram encontradas mais de 10 cápsulas de armas curtas, enquanto a promotoria está focada na revisão de câmeras de segurança e na busca de testemunhas.

str/jla/nn/ic