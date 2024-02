AFP - Adrianne Weber, uma estilista brasileira radicada em Londres, tem apenas 30 anos, mas já se destaca na Semana de Moda da capital britânica.

Nascida em São Paulo, Weber criou sua marca no final de 2022 e entrou para o seleto grupo de estilistas da "London Fashion Week" das coleções outono/inverno, que começou na sexta-feira (16) e termina na próxima terça.

É a segunda vez que Weber participa do evento, após apresentar sua coleção primavera/verão na capital britânica em setembro.

"Minha marca tinha apenas cinco meses, me inscrevi e fui selecionada. Foi uma grande surpresa para mim também. Os organizadores do British Fashion Council devem ter visto um potencial", explica, sorridente, à AFP, referindo-se à organização do evento.

Após seu primeiro desfile em setembro, ela apresenta sua nova coleção neste sábado para 300 convidados, mais do que os 120 que assistiram ao primeiro.

- 'Produzir menos e causar impacto' -

Para sua segunda apresentação em Londres, com o preto e o couro como protagonistas, Adrianne Weber selecionou cerca de vinte looks, que compõem uma coleção pensada "para a mulher contemporânea".

"Quando crio uma peça, penso na mulher que vou vestir como uma tela em branco. O preto é a base, mas logo se sobrepõem outras peças que se complementam, já que o preto é uma cor universal, clássica e neutra", explica Adrianne Weber.

Ela diz que não gosta de "produzir coleções muito grandes", prefere "produzir menos e causar impacto".

"Para mim, a qualidade é muito importante, porque uma peça pode ser bonita sem que seja de boa qualidade", afirma.

"Utilizamos produtos que, de outro modo, seriam desperdiçados. O couro é um material durável e facilmente reciclável. Ao apoiar os artesãos locais, reduzimos nossa pegada de carbono", explica em um texto de apresentação.

- Atelier em Londres -

Adrianne Weber deixou São Paulo com sua família aos cinco anos para viver primeiro em Barcelona e depois em Lisboa.

A estilista sempre esteve certa de que seguiria o caminho da moda.

"Acredito que nasci para isso. Não me lembro de um momento em que disse que era minha vocação. Sempre esteve ali, sou eu", afirma.

Aos 17 anos, fixou residência em Londres para estudar na Central Saint Martins, por onde passaram nomes como Sarah Burton, John Galliano, Stella McCartney, Alexander McQueen, entre outros.

Após se formar em design de moda e marketing publicitário, entre Londres e Lisboa, mudou-se para Paris em 2018 para concluir um mestrado em gestão de marcas de luxo e trabalhar com estilistas como Victoria Beckham, Jonathan Saunders e Mary Katrantzou.

Passou quatro anos em Paris, mas seu sonho era voltar para Londres, onde jovens estilistas encontram mais espaço para suas marcas.