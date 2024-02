Famoso por dar vida ao personagem Renan, do fenômeno humorístico “Choque de cultura”, no YouTube, o capixaba Daniel Furlan é também roteirista, apresentador e cartunista. Em 2023, ele revelou mais uma de suas facetas, resgatando seu lado musical com a formação da banda Tropical Nada e o lançamento do disco homônimo.



Para a surpresa de muitos que o acompanham, o trabalho de Daniel na música veio antes do audiovisual e do humor. Em 2006, ele já tinha uma banda de rock, a Ócio, que lançou dois álbuns e permaneceu na ativa até 2016. De volta à música há pouco mais de um ano, Furlan apresenta o novo projeto pela primeira vez em Belo Horizonte, neste domingo (18/2), às 15h, no casarão Saruê, no Funcionários.



Ao ser questionado sobre o segredo para se dividir entre tantas funções, primeiro ele diz ser tranquilo, depois corrige: “Quer dizer, tranquilo não. É corrido, mas dá pra se organizar marcando as coisas com antecedência. Quando faço uma coisa, não faço outra (...)”, disse ao telefone durante o intervalo de gravação para a produtora Show Livre. Daniel Furlan também é cocriador do “Falha de cobertura” (mesa-redonda on-line) e da animação “Irmão do Jorel”.



NADA DE NADA

O novo disco autoral do artista chegou às plataformas em janeiro de 2023, com 10 faixas, duas delas com clipe – os singles “Não vale nada” e “Ontem eu tive um pesadelo com você”. Gravado ao lado Zé Ruivo (teclado) e Bento Abreu (bateria), o álbum, lançado a partir de um convite da gravadora Deck, surpreendeu o grupo pela recepção dos ouvintes.



Daniel Furlan admite que sua ideia inicial não era realizar shows, mas tudo mudou depois de ser convencido a fazer uma apresentação de lançamento em São Paulo, que teve todos os ingressos vendidos. “Vi todo mundo cantando as letras depois de só uma semana de lançamento. Foi muito melhor do que eu imaginava, o pessoal sabia as letras e nem eu sei direito”, brinca.



Sobre a escolha do nome do novo projeto, o músico detalha: “Por algum motivo (que não sei), eu queria que tivesse tropical no nome e a palavra nada é a que mais se repete nas letras”. No álbum, grande parte das composições tratam de desilusões amorosas. As letras são diretas sem grandes metáforas ou firulas, a grande novidade está na experimentação dos arranjos que propositalmente soam estranhos e até bregas.



CONEXÕES

Furlan define a música autoral como uma batalha permanente. “Vamos perder com certeza, mas ainda assim eu acho que vai valer a pena”, diz se referindo à relação criada entre músicos e plateia, que fica “amarradona” no trabalho. “Só isso já está bom”, acrescenta.



De volta a BH, Daniel Furlan espera encontrar um público com a mesma empolgação da última vez em que esteve na capital. Em 2018, esteve por aqui realizando o show de despedida de sua primeira banda, que acabou em 2016 . Além das faixas de “Tropical nada”, a banda vai tocar algumas músicas de “Irmão do Jorel”.

“TROPICAL NADA”

Com Daniel Furlan, Zé Ruivo e Bento Abreu. Domingo (18/2), às 15h, no Saruê (Rua Paraíba, 523, Funcionários). Ingressos à venda no Sympla a R$ 70 (inteira).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro