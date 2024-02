Autoridades do Oregon, nos Estados Unidos, informaram que estão lidando com um caso incomum de peste bubônica em um humano, que provavelmente foi infectado por um gato doméstico.

A doença, que aniquilou pelo menos um terço da população europeia na Idade Média durante a pandemia conhecida como a "Peste Negra", é rara em países desenvolvidos.

Embora haja tratamento hoje em dia, ela continua sendo potencialmente perigosa.

A identidade do paciente no condado de Deschutes, no oeste do país, não foi revelada, mas as autoridades informaram na semana passada que a pessoa estava sendo tratada e que provavelmente foi infectada por seu animal de estimação.

"Entramos em contato com todas as pessoas próximas ao residente e ao seu animal de estimação, e elas receberam medicamentos preventivos para evitar a doença", disse o Dr. Richard Fawcett, oficial de saúde do condado de Deschutes.

As autoridades informaram que os sintomas da peste em humanos começam até oito dias após a exposição a um animal infectado ou a uma pulga.

Os sintomas podem incluir febre, náuseas, fraqueza, calafrios e dores musculares.

Se não for diagnosticada a tempo, a peste bubônica pode evoluir para peste septicêmica, que é uma infecção do sangue, ou peste pulmonar, que afeta os pulmões. Ambas as situações são muito mais graves.

"Felizmente, este caso foi identificado e tratado nas primeiras etapas da doença, representando pouco risco para a comunidade", disse o comunicado.

"Não houve casos adicionais de peste durante a investigação de doenças transmissíveis".

O departamento de saúde de Oregon disse que a peste é rara na área e que o último caso foi relatado em 2015.

A "Peste Negra" devastou a Europa no século XIV e matou 50 milhões de pessoas em uma das pandemias mais mortíferas da história da humanidade.

