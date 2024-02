O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (9) o português António Oliveira como seu novo técnico, após o mau começo de temporada sob o comando de Mano Menezes.

"O contrato do treinador é válido até 31 de dezembro de 2024 com renovação automática por mais um ano conforme performance", informou o 'Timão' em um comunicado.

O português de 41 anos estava no Cuiabá desde maio de 2023. Na temporada passada, conseguiu classificar a equipe do Mato Grosso para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, após terminar o Brasileirão na 12ª posição.

Filho do ex-volante e ex-técnico do Benfica Toni, e com uma modesta carreira como jogador em Portugal, Oliveira começou a careira de técnico como auxiliar de seu pai em 2012.

Antes do Cuiabá, passou por Kazma SC (2018-19), do Kuwait, Athletico-PR (2021) e Coritiba (2023), além do elenco B do Benfica (2022).

