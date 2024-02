As autoridades espanholas confiscaram 620 quilos de cocaína misturada com sal para animais para dificultar sua detecção, em um contêiner procedente da Colômbia, informou a Agência Tributária nesta quinta-feira (8).

Os funcionários aduaneiros, "com a colaboração das autoridades colombianas, apreenderam em Madri 620 quilos de cocaína que viajava misturada com sal para animais em um contêiner que desembarcou no porto de Barcelona vindo da Colômbia", indicou a Agência Tributária em um comunicado.

Este método se soma a outros utilizados pelos traficantes de drogas nos últimos anos para tentar introduzir drogas na Espanha, como misturá-las com polpa de frutas, ou em folhas de caixas de papelão.

Neste último caso, as autoridades prenderam sete pessoas, todas colombianas e equatorianas, exceto uma de nacionalidade espanhola.

Um porta-voz da Agência Tributária disse à AFP que os investigadores suspeitam de que a cocaína foi tingida e revestida com uma substância que dificultou a sua detecção.

"O sal para animais tem um tom castanho (…) então pensamos que talvez também tenham tingido a cocaína para ficar com o mesmo tom", explicou.

No dia 8 de janeiro, agentes alfandegários detectaram um carregamento procedente da Colômbia cujo conteúdo, conforme declarado, eram 1.000 sacos de sal para animais.

Exames laboratoriais demonstraram que 34 dos sacos continham cocaína.

"Para identificar os membros da organização criminosa", as autoridades permitiram que as malas fossem transferidas para um armazém em Torrejón de Ardoz, onde prenderam seis pessoas em 22 de janeiro.

O dono da importadora que levou a carga, um espanhol, também foi preso.

Três dos detidos permanecem em prisão provisória, e os outros quatro foram libertados, mas com os passaportes retidos.

