O Sochaux, modesto time do National (terceira divisão do futebol francês), foi atropelado nesta terça-feira (6), em seu próprio estádio, pelo Rennes (6-1), que se classificou assim para as quartas de final da Copa da França.

Vencedores dos últimos quatro jogos no Campeonato Francês, os bretões, que haviam derrotado o Olympique de Marselha nos pênaltis na fase anterior deste torneio, garantiram a vaga com quatro gols no primeiro tempo.

Amine Gouiri rompeu a retranca do Sochaux – composta por cinco defensores e quatro meias – com um belo chute no ângulo superior (24').

O goleiro Mathieu Patouillet não conseguiu fazer nada poucos minutos depois, quando Ibrahim Salah chutou de primeira à queima-roupa (29').

O bombardeio continuou: Arnaud Kalimuendo desviou para as redes um cruzamento de Adrien Truffert (35'), antes de ampliar com um disparo rasteiro (41').

O segundo tempo começou no mesmo ritmo, desta vez com Gouiri balançando as redes pela segunda vez (47'), após um passe de Ludovic Blas, que havia entrado no intervalo, mal afastado pelo goleiro Patouillet.

O capitão do Rennes, Benjamin Bourigeaud, encerrou a goleada no final da partida (81').

--- Jogos das oitavas de final da Copa da França (horário de Brasília):

Terça-feira:

Sochaux (3ª divisão) - (+) Rennes (L1) 1 - 6

Quarta-feira:

(14h30) Lyon (L1) - Lille (L1)

(16h30) Montpellier (L1) - Nice (L1)

Le Puy (4ª divisão) - Laval (L2)

Strasbourg (L1) - Le Havre (L1)

AS Saint-Priest (5ª divisão) - Valenciennes (L2)

(17h10) PSG (L1) - Brest (L1)

Quinta-feira:

(16h45) FC Rouen (3ª divisão) - Monaco (L1)

(+) classificados para as quartas de final

cor-rbo/lve/iga/gfe/aam/rpr