Após ficar duas vezes atrás no placar jogando em casa nesta terça-feira (6) contra o Stuttgart, o Bayer Leverkusen conseguiu virar e venceu por 3 a 2 em um duelo das quartas de final da Copa da Alemanha, com um gol de cabeça de Jonathan Tah no último minuto e se classificou para as semifinais.

O Leverkusen segue, portanto, invicto nos 30 jogos disputados desde o início da temporada 2023/24, com 16 vitórias e quatro empates na Bundesliga, seis triunfos na Liga Europa e agora quatro fases da Copa da Alemanha.

O time se junta a dois clubes da 2ª divisão que já estão classificados para as 'semis': Fortuna Düsseldorf e Kaiserslautern.

A quarta vaga será disputada na noite desta quarta-feira entre o Saarbrücken, da 3ª divisão, e o Borussia Mönchengladbach, da primeira.

Líder da Bundesliga com dois pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique (52 contra 50), o Leverkusen recebe o gigante da Baviera na noite de sábado em um duelo da 21ª rodada do Campeonato Alemão.

