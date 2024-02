O Sevilla, que vem fazendo uma péssima temporada em LaLiga, conquistou sua primeira vitória do ano ao vencer por 2 a 1 nesta segunda-feira (5) em sua visita ao Rayo Vallecano, graças ao atacante marroquino Youssef En-Nesyri, autor de dois gols.

Com 20 pontos em 23 partidas, os sevilhanos, que não venciam desde a 18ª rodada, em meados de dezembro, ganham fôlego na tabela, passando para o 15º lugar.

En-Nesyri, de volta após sua participação na Copa Africana de Nações, abriu o placar aos 19 minutos, após receber um passe de Isaac Romero.

O Rayo empatou dez minutos depois, através do seu 'polivalente' Isi Palazón, após um passe de Alfonso Espino, e com a colaboração da passividade da defesa visitante.

Mas En-Nesyri ampliou a vantagem pouco antes do intervalo com um disparo de pé esquerdo em que superou o goleiro Stole Dimitrievski.

Aos 77 minutos, Lucas Ocampos teve uma boa chance com um chute em que mandou a bola na trave. O atacante argentino foi o protagonista do primeiro tempo quando, segundo imagens registradas pelas câmeras, ao ir fazer uma cobrança lateral, um jovem torcedor presente na arquibancada ao lado da grama do estádio Vallecas, fez um gesto ofensivo com o dedo na parte traseira do jogador.

"Não acho que todos os torcedores do Rayo sejam assim, mas há sempre um tolo e espero que isso não aconteça em outras áreas, porque se acontecer no futebol feminino sabemos o que pode acontecer. Me contive porque tenho duas filhas. Esperamos que adotem as sanções que precisam adotar", lamentou Ocampos em entrevista à DAZN no final do jogo.

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Athletic Bilbao - Mallorca 4 - 0

- Sábado:

Valencia - Almería 2 - 1

Granada - Las Palmas 1 - 1

Alavés - Barcelona 1 - 3

Girona - Real Sociedad 0 - 0

- Domingo:

Villarreal - Cádiz 0 - 0

Osasuna - Celta Vigo 0 - 3

Betis - Getafe 1 - 1

Real Madrid - Atlético de Madrid 1 - 1

- Segunda-feira:

Rayo Vallecano - Sevilla 1 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 58 23 18 4 1 48 15 33

2. Girona 56 23 17 5 1 52 25 27

3. Barcelona 50 23 15 5 3 47 30 17

4. Atlético de Madrid 48 23 15 3 5 45 25 20

5. Athletic Bilbao 45 23 13 6 4 42 21 21

6. Real Sociedad 37 23 9 10 4 32 21 11

7. Valencia 35 23 10 5 8 29 27 2

8. Betis 35 23 8 11 4 26 25 1

9. Las Palmas 32 23 9 5 9 23 20 3

10. Getafe 30 23 7 9 7 29 31 -2

11. Alavés 26 23 7 5 11 23 30 -7

12. Osasuna 26 23 7 5 11 26 36 -10

13. Rayo Vallecano 24 23 5 9 9 20 30 -10

14. Villarreal 24 23 6 6 11 33 45 -12

15. Sevilla 20 23 4 8 11 29 37 -8

16. Celta Vigo 20 23 4 8 11 24 32 -8

17. Mallorca 20 23 3 11 9 19 30 -11

18. Cádiz 17 23 2 11 10 15 31 -16

19. Granada 12 23 2 6 15 23 45 -22

20. Almería 6 23 0 6 17 22 51 -29

