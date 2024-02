O palácio de Buckingham confirmou nesta segunda-feira (5/2), em nota publicada nas redes sociais, que após a internação do rei Charles III, na última semana, ele foi diagnosticado com câncer.

O tratamento anterior do rei seria para um alargamento benigno da próstata e uma questão diferente foi observada, posteriormente sendo identificado como um câncer.

O comunicado informou ainda que o rei iniciou nesta segunda um calendário de tratamentos e foi aconselhado a adiar tarefas para com o público. "Durante todo este período, Sua Majestade continuará a empreender negócios do Estado e papelada oficial como de costume".

Além disso, o texto reafirma a vontade do rei de compartilhar o diagnóstico. "Sua Majestade optou por partilhar o seu diagnóstico para prevenir a especulação e na esperança de que possa ajudar a compreensão do público para todos aqueles em todo o mundo que são afetados pelo câncer".

Veja a postagem:

Hospitalização

O rei foi hospitalizado pouco mais de uma semana atrás, em 26 de janeiro, para operar uma hipertrofia benigna da próstata. Ele recebeu alta do hospital no dia 29 do mesmo mês.

Uma semana antes, em 16 de janeiro, a princesa de Gales, Kate Middleton, também foi internada para a realização de uma cirurgia abdominal, que não foi divulgada. Ela deixou o hospital em Londres no dia 29 de janeiro, mesmo dia de Charles.

Nesta segunda foi anunciado ainda que o príncipe William, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, retornará a suas atividades reais, que estavam suspensas após a cirurgia realizada por Kate. O Palácio de Kensington anunciou que a princesa de Gales suspenderia suas atividades oficiais até pelo menos 31 de março.