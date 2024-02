O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou, nesta segunda-feira (5), em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a implementação de uma solução de dois Estados é o único caminho para uma paz duradoura com os palestinos.

"Do ponto de vista do governo, apenas uma solução negociada de dois Estados abriria a perspectiva de uma solução duradoura ao conflito do Oriente Médio. Isto deve aplicar-se tanto a Gaza como à Cisjordânia", afirmou Scholz, segundo seu porta-voz.

Os diplomatas ocidentais tentam promover uma solução que permita que israelenses e palestinos vivam em dois Estados separados e soberanos, um projeto cuja perspectiva fica ainda mais distante devido à guerra entre o grupo islamista palestino Hamas e Israel, iniciada em outubro.

O chefe do Executivo alemão também fez um apelo a uma "Autoridade Palestina reformada" que tenha "um papel central" em tal solução, acrescentou o comunicado.

No entanto, o governo israelense rejeita abordar uma "solução de Dois Estados" e Netanyahu afirmou repetidamente sua oposição à "soberania palestina".

