É o ano de Taylor Swift, mas tudo pode acontecer no imprevisível Grammy, esta edição celebrada no domingo (4), onde a estrela está preparada para bater recordes da premiação, dominada por mulheres nas principais categorias.

A 66ª edição da cerimônia de entrega de prêmios mais aguardada do mundo da música marca um ano histórico para as mulheres, artistas queer e de gênero fluido, que competem pelos principais troféus da noite.

Mas ninguém sabe se, de fato, irão ganhar. A premiação já mostrou que sempre há espaço para surpresas e peculiaridades nas mais de 90 categorias da noite.

Aqui está um guia do que será a cerimônia no domingo em Los Angeles:

- Taylor almeja recorde -

Swift, a megaestrela americana, concorre neste ano a seis gramofones, incluindo o de Álbum do Ano por seu trabalho mais recente, "Midnights".

Se ela ganhar o cobiçado prêmio, será sua quarta vez - mais do que qualquer outro artista. Quebrar esse recorde significaria ultrapassar Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder na lista de álbuns mais premiados da história.

Sua relação com Travis Kelce é uma das muitas razões pelas quais o nome de Swift está na boca de todos, mas o jogador da NFL não estará presente na gala de domingo como seu acompanhante.

Kelce estará viajando para jogar no campeonato Super Bowl da NFL no próximo fim de semana, em Las Vegas.

"Gostaria de poder ir e apoiar a Taylor no Grammy e vê-la ganhar todos os prêmios para os quais está indicada", disse Kelce em uma entrevista recente.

- Volta de Tracy Chapman? -

A Academia de Gravação entrega a maioria de suas dezenas de prêmios antes da transmissão, que totaliza mais de três horas de duração e está repleta de performances.

Na lista está Luke Combs, o cantor de música country, cuja ausência nos principais prêmios da noite foi uma surpresa.

Rumores indicam que a apresentação de Combs incluirá a própria Tracy Chapman, que raramente aparece em público.

A audiência também poderá desfrutar de uma performance de Billy Joel, que lançou recentemente um novo single - sua primeira música original em quase duas décadas.

- Joni sobe ao palco -

A famosa cantora e compositora Joni Mitchell também fará uma serenata na cerimônia, sua primeira apresentação no evento apesar de sua relação de meio século com a Academia.

A ícone de 80 anos recebeu uma indicação por seu álbum gravado ao vivo "Joni Mitchell at Newport", tocado anos depois de um aneurisma que fez temer que ela não pudesse cantar novamente.

Mitchell não é a única estrela veterana que busca um prêmio: duas coletâneas de Bob Dylan e de Lou Reed competem pelo Melhor Álbum Histórico.

Em vez dos artistas, os vencedores dessa categoria serão os produtores e engenheiros do álbum, embora o nome dos cantores possa impulsionar as chances de ganhar.

O mesmo acontece com um videoclipe de "I'm Only Sleeping", dos Beatles, que não concorrem ao prêmio, mas sim o diretor e os produtores da obra.

- As Barbies -

As mulheres têm mais representação do que nunca nesta edição do Grammy: SZA recebeu nove indicações seguida por Swift, Olivia Rodrigo e boygenuis.

Mas é "Barbie" que tem as maiores chances de gramofones, com 11 indicações.

A eclética e implacável trilha sonora deste sucesso de bilheteria bilionário fez artistas como Billie Eilish, Dua Lipa, Ice Spice e o candidato ao Oscar Ryan Gosling serem indicados.

Eilish ganhou um Globo de Ouro no mês passado com a emocionante balada "What Was I Made For?", que lhe rendeu indicações ao Grammy de Melhor Música e Melhor Gravação, assim como poderá ganhar uma estatueta do Oscar no próximo mês.

É raro que uma música receba a Canção do Ano no Grammy e a Melhor Canção Original no Oscar. Entre aqueles que conseguiram estão Barbra Streisand, com "The Way We Were", e Celine Dion, com "My Heart Will Go On".

- E o Grammy vai para... Bernie? -

Bernie Sanders - sim, o político americano - tem uma segunda chance de ganhar um Grammy na categoria de Melhor Álbum Falado.

A leitura de "It's Ok to Be Angry About Capitalism", por parte do senador independente, concorre com trabalhos de Michelle Obama, Meryl Streep, William Shatner e Rick Rubin em uma das categorias mais extravagantes da noite.

Se a ex-primeira-dama Obama vencer, será sua segunda vitória na categoria de Álbum Falado. Seu marido, o ex-presidente americano Barack Obama, coleciona três.

O apresentador da premiação pelo quarto ano seguido , Trevor Noah, também concorre ao Grammy de Melhor Álbum Falado.

