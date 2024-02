O Real Madrid recuperou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer, nesta quinta-feira (1º), o Getafe por 2 a 0, com dois gols de Joselu Mato, em partida adiada da 20ª rodada.

Os gols de Joselu (14' e 56') permitiram aos 'merengues' ultrapassar o Girona (57 pontos contra 55) na liderança da competição, antes do crucial e complicado derby contra o Atlético de Madrid, no domingo, na próxima rodada.

O Real Madrid acabou impondo sua força num jogo em que a pior notícia foi a lesão do zagueiro Antonio Rudiger, embora o técnico Carlo Ancelotti tenha se mostrado tranquilo e confiante.

"Foi uma pancada forte. Acho que ele pode se recuperar, veremos", disse o treinador após o jogo, acrescentando que "Rudiger é um guerreiro e é muito difícil para ele não chegar [ao clássico] se for só um pequeno incômodo".

O alemão teve que sair no intervalo com problemas no joelho esquerdo após um choque com Mason Greenwood, e foi substituído por Eduardo Camavinga.

Os 'merengues' tomaram a iniciativa contra o Getafe que tentou pressionar o adversário sem muito sucesso.

O Real Madrid, liderado em campo pelo veterano Luka Modric, conseguiu fazer a bola circular para se aproximar perigosamente da área de David Soria.

"Ele foi o jogador que melhor controlou a posse de bola", disse Ancelotti sobre o croata.

- 'Uma bênção' -

Vinicius deu o primeiro aviso com uma corrida pela ponta, que não pôde ser completado quando o brasileiro perdeu o duelo cara a cara com Soria (12'). Contudo, apenas dois minutos depois, veio o primeiro gol de Joselu.

O atacante madridista desviou de cabeça um cruzamento da direita de Lucas Vázquez (14') para o fundo da rede.

"Joselu está espetacular. É uma bênção, sempre ajudando a equipe. Estamos todos muito satisfeitos com ele", disse Ancelotti.

Joselu quase aumentou antes do intervalo, mas seu chute rasteiro foi defendido por Soria (39').

"No primeiro tempo, Joselu marcou o primeiro gol para nós e foi aí que o jogo mudou", disse o zagueiro do Getafe, Damián Suárez, ao Movistar+.

O Getafe partiu em busca do empate após o intervalo, intensificando a pressão e levando mais perigo ao Real Madrid, que viu Greenwood acertar a trave (52').

O inglês, um dos destaques do 'Geta', pouco pôde criar devido às dificuldades que seus companheiros tinham de fazer jogadas com ele e, além disso, o atacante Borja Mayoral pouco apareceu.

- Joselu fecha o placar -

O Getafe vivia os seus melhores momentos, mas o segundo gol de Joselu interrompeu a reação dos donos da casa.

O atacante merengue recebeu um passe de Vinicius, ajeitou e chutou da entrada da área para fazer 2 a 0 (56').

Joselu tentou retribuir o favor para Vinicius em um rápido contra-ataque dos merengues, dando um passe que o deixou sozinho diante de Soria, mas o brasileiro voltou a perder no mano a mano com o goleiro do Getafe (69').

Soria dificultou muito a vida de Vini, que pouco depois entrou na área e tentou mais uma vez, mas o goleiro espalmou (69').

O Getafe sofreu o duro golpe do segundo gol, mas não desistiu e quase a conseguiu diminuir faltando 15 minutos para o fim.

Borja Mayoral chutou na área, o goleiro merengue, Andriy Lunin desviou para a trave e, no rebote, Luis Milla cabeceou alto demais (73').

Depois do susto, o Real Madrid tentou desacelerar o ritmo do jogo mantendo a posse de bola até conquistar os três pontos.

-- Jogo adiado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Quinta-feira:

Getafe - Real Madrid 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 57 22 18 3 1 47 14 33

2. Girona 55 22 17 4 1 52 25 27

3. Atlético de Madrid 47 22 15 2 5 44 24 20

4. Barcelona 47 22 14 5 3 44 29 15

5. Athletic Bilbao 42 22 12 6 4 38 21 17

6. Real Sociedad 36 22 9 9 4 32 21 11

7. Betis 34 22 8 10 4 25 24 1

8. Valencia 32 22 9 5 8 27 26 1

9. Las Palmas 31 22 9 4 9 22 19 3

10. Getafe 29 22 7 8 7 28 30 -2

11. Alavés 26 22 7 5 10 22 27 -5

12. Osasuna 26 22 7 5 10 26 33 -7

13. Rayo Vallecano 24 22 5 9 8 19 28 -9

14. Villarreal 23 22 6 5 11 33 45 -12

15. Mallorca 20 22 3 11 8 19 26 -7

16. Sevilla 17 22 3 8 11 27 36 -9

17. Celta Vigo 17 22 3 8 11 21 32 -11

18. Cádiz 16 22 2 10 10 15 31 -16

19. Granada 11 22 2 5 15 22 44 -22

20. Almería 6 22 0 6 16 21 49 -28

./bds/gr/pm/aam/rpr