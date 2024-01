O novo prefeito de Atenas, Haris Doukas, promete plantar 25.000 árvores nos próximos cinco anos para tentar refrescar essa capital do sul da Europa, densamente povoada e coberta de concreto e que se torna asfixiante no verão.

De seu enorme gabinete, o prefeito que tomou posse em 1º de janeiro pode ver um amplo horizonte de prédios e asfalto sem nenhum sinal de área verde.

Seu diagnóstico é compartilhado por muitos atenienses: "No verão, o centro se tornou inabitável". Entre as causas, estão "as altas temperaturas, as micropartículas (...) e uma redução de 23% da vegetação nos arredores" montanhosos, devastados por repetidos incêndios ao longo dos últimos seis anos, enumera em entrevista à AFP.

Durante o verão (boreal) de 2023, a Grécia viveu uma das mais longas ondas de calor das últimas décadas, com temperaturas em Atenas repetidamente acima dos 40°C.

- Calor intenso -

Este calor intenso em uma cidade com poucos espaços verdes obrigou as autoridades a fecharem a Acrópole nos horários mais quentes do dia.

De acordo com o Observatório Nacional de Atenas, julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Grécia desde o início da coleta de dados meteorológicos em 1863. Isso causou incêndios devastadores, especialmente em torno de Atenas, que devastaram enormes áreas florestais.

Doukas, ex-professor de política energética na Escola Politécnica de Atenas, lançou uma campanha a favor da proteção ambiental e de uma transição verde em uma capital onde a construção não para e o tráfego denso desespera muitos habitantes.

A cidade tem 650.000 habitantes mas, com sua ampla região metropolitana, cerca de 3 milhões de pessoas circulam pela capital todos os dias, afirma.

Apoiado pelo partido socialista Pasok, o novo prefeito, de 43 anos, causou surpresa ao derrotar Kostas Bakoyannis, em final de mandato e sobrinho do primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis, em 15 de outubro, no segundo turno das eleições municipais.

"Estou aqui para apresentar descobertas científicas e lutar por soluções", diz Doukas.

Ao plantar 5.000 árvores anualmente durante seus cinco anos no cargo, ele pretende criar "trajetos frescos" para que os atenienses possam desfrutar de ruas com sombra que conectem parques e colinas verdes da cidade.

"No verão, vão criar uma sensação de frescor e reduzir a sensação térmica", promete.

"O espaço é limitado. É uma cidade de cimento, mas temos muitas possibilidades", reconhece.

Para ele, as ondas de calor do verão são assassinas silenciosas que causam milhares de mortes todos os anos.

yap/mr/dbh/zm/tt/aa