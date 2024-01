O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reuniu nesta segunda-feira (29) com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, que está em Washington para pressionar em favor da continuidade do financiamento da luta da Ucrânia contra as tropas russas.

Dezenas de bilhões de dólares em ajuda americana foram enviados à Ucrânia desde a invasão russa há quase dois anos. Não obstante, muitos legisladores republicanos estão reticentes a manter o apoio a Kiev, dizendo que carece de um final claro enquanto a luta contra as forças do presidente Vladimir Putin continua.

Stoltenberg e Austin, que liderou a campanha de apoio militar internacional a Kiev, se reuniram no Pentágono, na presença do general Charles "CQ" Brown, o mais alto comandante militar americano, e outros oficiais.

O presidente Joe Biden pediu ao Congresso que aprove uma nova ajuda de 61 bilhões de dólares (R$ 300 bilhões, na cotação atual) para a Ucrânia.

Mas as conversas estagnaram porque os legisladores republicanos, furiosos com o fluxo recorde de imigrantes através da fronteira com o México, exigem mudanças importantes na política de imigração e controle de fronteiras em troca da aprovação de mais dinheiro para a Ucrânia.

Nesta segunda, também estão previstas reuniões de Stoltenberg com o secretário de Estado, Antony Blinken, e com o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

Amanhã, a agenda inclui conversas com legisladores republicanos e democratas envolvidos no debate sobre a ajuda à Ucrânia.

Donald Trump, o provável candidato republicano nas eleições presidenciais de novembro, e que já teceu elogios a Putin, pede aos legisladores republicanos que rejeitem o acordo sobre imigração que está sendo negociado no Congresso, o que também torpedearia a ajuda à Ucrânia.

