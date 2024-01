Um homem chamado Christian Nolen passou por uma cirurgia no cérebro no início do mês. Durante a operação, não só ele teve que ficar acordado, como decidiu tocar guitarra enquanto os médicos faziam o procedimento. No repertório escolhido pelo paciente, estavam músicas de bandas como Deftones e System of a Down. O americano, que mora no estado da Flórida, foi operado no Sylvester Comprehensive Cancer Center, da University of Miami Miller School of Medicine.

Christian tinha um tumor no lobo frontal direito. A cirurgia, chamada craniotomia acordada, foi realizada para que os médicos pudessem monitorar as funções cerebrais, como a motora e a fala. O paciente tocar guitarra, portanto, foi uma maneira encontrada para que os cirurgiões dessem feedback em tempo real sobre as habilidades motoras de Nolen.

"Quando um tumor está desenvolvendo próximo a uma parte crítica do cérebro - algo que controla a capacidade de falar, entender a linguagem ou se movimenta. Queremos fazer a cirurgia acordados para monitorar continuamente o paciente, de modo que saibamos se as funções normais do cérebro começariam a ser violadas", explicou Ricardo Komotar, médico que liderou a cirurgia.

“Ter o paciente acordado e tocando guitarra enquanto retiramos o tumor nos permitiu ser o mais agressivo possível, mas mantendo sua qualidade de vida e sua destreza manual”, pontuou. As imagens da cirurgia de Nolen foram exibidas por um canal de TV e viralizaram.

“Eu só tinha ouvido falar de procedimentos dessa natureza em programas e filmes. Achei que era uma experiência única que não poderia deixar passar, especialmente porque minhas habilidades motoras estavam em risco. E o risco de ser sedado durante todo o procedimento superou qualquer medo ou ansiedade em relação ao procedimento em si", contou Christian, em entrevista à TV WSVN Miami.

A cirurgia foi concluída com sucesso. “Christian se saiu muito bem. Ele foi para casa no dia seguinte à cirurgia. E diz que sua qualidade de vida está melhor do que nunca, então acho que sua recuperação foi notável", relatou o médico.