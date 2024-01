O Cagliari foi derrotado em casa pelo Torino por 2 a 1 nesta sexta-feira (26), pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, no primeiro jogo desde a morte de Gigi Riva, lenda do clube e da seleção da Itália.

O colombiano Duván Zapata (23') e Samuel Ricci (45'+3) marcaram para o time de Turim, antes de Nicolas Viola (77') diminuir para os anfitriões.

Depois desta 12ª derrota na temporada, o Cagliari fica na 17ª posição com apenas dois pontos acima do Hellas Verona (18º), que abre a zona de rebaixamento e tem um jogo a menos.

O estádio Unipol Domus contou com a presença de 30 mil espectadores, que prestaram homenagem a Luigi 'Gigi' Riva, falecido na última segunda-feira aos 79 anos.

O jogo foi interrompido aos 11 minutos para lembrar o ex-jogador italiano, maior artilheiro da história da 'Azzurra' e campeão da Europa em 1968, que usou a camisa 11 do Cagliari por 13 temporadas.

Antes do início da partida, o nome de Riva foi citado na escalação do Cagliari, cujos jogadores vestiram durante o aquecimento uma camisa branca, como a que usaram seus antecessores em 1970, ano do único título do time da Sardenha no Campeonato Italiano.

Nas arquibancadas, os torcedores exibiram várias faixas em homenagem a Riva: "Nunca haverá ninguém como você", "Obrigado, Gigi", "Adeus, campeão".

"Foi uma noite emocionante, todas as homenagens me emocionaram muito. Sua memória deve nos guiar, é algo lindo ser representante deste clube e da Sardenha", firmou o técnico do Cagliari, Claudio Ranieri.

-- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Torino 1 - 2

- Sábado:

(11h00) Atalanta - Udinese

(14h00) Juventus - Empoli

(16h45) Milan - Bologna

- Domingo:

(08h30) Genoa - Lecce

(11h00) Hellas Verona - Frosinone

Monza - Sassuolo

(14h00) Lazio - Napoli

(16h45) Fiorentina - Inter

- Segunda-feira:

(16h45) Salernitana - Roma

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 52 21 16 4 1 35 12 23

2. Inter 51 20 16 3 1 49 10 39

3. Milan 45 21 14 3 4 41 23 18

4. Fiorentina 34 20 10 4 6 29 21 8

5. Atalanta 33 20 10 3 7 35 21 14

6. Lazio 33 20 10 3 7 24 20 4

7. Bologna 32 20 8 8 4 23 18 5

8. Roma 32 21 9 5 7 34 25 9

9. Napoli 31 20 9 4 7 30 25 5

10. Torino 31 21 8 7 6 20 19 1

11. Genoa 25 21 6 7 8 22 25 -3

12. Monza 25 21 6 7 8 20 28 -8

13. Frosinone 22 21 6 4 11 28 40 -12

14. Lecce 21 21 4 9 8 20 29 -9

15. Sassuolo 19 20 5 4 11 26 36 -10

16. Udinese 18 21 2 12 7 23 35 -12

17. Cagliari 18 22 4 6 12 21 38 -17

18. Hellas Verona 17 21 4 5 12 19 29 -10

19. Empoli 16 21 4 4 13 14 35 -21

20. Salernitana 12 21 2 6 13 18 42 -24

jr/dr/cl/cb