O presidente americano, Joe Biden, receberá em abril o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, durante visita de Estado para ratificar os vínculos com um aliado próximo da Ásia e do Pacífico, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (25).

A visita mostra a importância que Washington dá a uma aliança crucial de olho na China, cada vez mais forte e ameaçadora, e no imprevisível regime comunista da Coreia do Norte.

"Alegra-me anunciar que o presidente Biden e a primeira-dama vão receber o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e a senhora Kishida em uma visita de Estado em 10 de abril", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a bordo do avião presidencial Air Force One.

O Japão é "um dos nossos aliados mais próximos em todo o mundo", disse Kirby aos jornalistas que viajavam com Biden para um ato político do presidente no estado do Wisconsin.

Os dois dirigentes vão abordar a situação na região e debaterão como melhorar a cooperação com a Coreia do Sul na área da defesa.

aue-dk/bgs/llu/mar/mvv