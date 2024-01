O jovem meio-campista Gabriel Moscardo, do Corinthians, assinou contrato com o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (24), informou à AFP uma fonte do entorno do jogador.

"A assinatura" do contrato "está confirmada", disse a fonte, corroborando com informações da imprensa do Brasil e da França.

O PSG não se pronunciou até o momento.

A fonte não revelou a duração do contrato, nem se Moscardo, que está na França desde dezembro, irá se transferir imediatamente ao clube parisiense.

Segundo alguns veículos brasileiros, o vínculo vai até 2029, mas o jogador fica no Corinthians por empréstimo até o meio do ano.

A milionária transferência foi suspensa depois que Moscardo informou no mês passado que tinha que passar por uma cirurgia no pé esquerdo.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que se trata de uma operação "tranquila", cuja recuperação levará até três meses.

Mas as negociações ficaram complicadas porque o PSG queria selar o acordo só depois da cirurgia, enquanto o 'Timão' exigia que fosse antes, de acordo com Melo.

Com o desacordo, o presidente do clube paulista pediu há duas semanas que Moscardo retornasse ao Brasil.

Dias depois, o dirigente corintiano afirmou em entrevista que o PSG tinha finalmente aceitado comprar o jogador de forma imediata.

O clube parisiense irá pagar 22 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual), sendo 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) pela transferência e 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) por objetivos alcançados.

