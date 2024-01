As regiões Centro-Oeste e Sudeste dos Estados Unidos se preparam para receber a visita de milhões e talvez até trilhões de cigarras. De acordo com o portal Daily Mail, pela primeira vez, duas ninhadas diferentes de insetos surgirão, acasalando-se e se reproduzindo. Esse tipo de caso ocorre a cada 221 anos, ocorrendo pela última vez em 1803.

Os dois grupos de cigarra são conhecidos por Brood XIX e Brood XIII, o primeiro surge a cada 17 anos, e o segundo, a cada 13 anos. Os insetos poderão ser vistos a partir do fim de abril, em até 16 estados.

De acordo com o alerta do professor da Tennessee Tech Univesity, a invasão de cigarras poderá fazer com que árvores sejam “danificadas sem possibilidade de recuperação”.



Quando as cigarras estão prestes a se tornar adultas, elas "fogem" do solo e sobem nas árvores para realizar o processo de mudança. Vale lembrar que, para que os insetos possam surgir, a temperatura do solo serve como um sinal, permitindo saber se o ambiente é ideal para sobrevivência. A espécie Brood XIX começará a sair do solo em maio, já a Brood XIII será de abril até a segunda semana de maio.