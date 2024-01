O porta-voz do Exército israelense anunciou nesta terça-feira que 21 soldados morreram na véspera na Faixa de Gaza, o pior número diário de vítimas desde o início das operações terrestres neste território, em 27 de outubro.

O general Daniel Hagari disse em entrevista coletiva que a maioria dos soldados foram mortos no sul de Gaza pela explosão de "um RPG" (um foguete antitanque) lançado contra um tanque e um prédio que o Exército israelense havia minado para sua demolição.

Pouco antes, o Exército havia publicado em seu site a identidade de dez soldados mortos "no sul da Faixa de Gaza", a maioria reservistas.

"Trabalhamos para localizar as vítimas até as últimas horas", disse o general Hagari, que mencionou as dificuldades da operação para recuperar os corpos sob os escombros.

"A guerra tem um custo alto demais. Os nossos reservistas sacrificaram o que lhes era mais precioso para que todos possamos viver aqui em segurança", acrescentou o porta-voz.

